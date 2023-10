Korneuburg lacht weiter von der Spitze

Details Samstag, 21. Oktober 2023 11:55

Auch der Tabellenführer der 1. NÖ Landesliga durfte Freitag Abend wieder unter Beweis stellen, was er zu leisten imstande ist. Nach dem Unentschieden letzte Woche bei Retz stand die nächste Auswärtsreise an und der SC Sparkasse Korneuburg musste bei USV Scheiblingkirchen-Warth antreten. Das Heimteam machte es dem Favoriten sehr schwer. Nach einem Rückstand zur Pause setzte sich letztlich doch der Leader mit Hilfe eines Doppelschlags zu Beginn der zweiten Hälfte durch.

Sensationelle Führung für den Außenseiter

Das Pittentalstadion war Austragungsort dieser Auseinandersetzung. In etwa 230 Zuschauer freuten sich auf den Anpfiff dieses Duells. Der Vergleich mit der Nr. 1 ist für jeden Sportler immer etwas Besonderes. Und mit solchen Aufgaben kann man dann auch oft mal über sich hinauswachsen. Dementsprechend waren die Heimfans gespannt, wie ihre Jungs die Aufgabe bewältigen sollten. Die ganze Woche hatte sich die Mannschaft akribisch darauf vorbereitet und war auch von Trainer Husar perfekt eingestellt. So gelang es ihr von Beginn weg, gut in die Partie zu kommen und das Spiel offenzuhalten. Die taktischen Aufgaben wurden von den Akteuren erfüllt. Die Defensive stand. Und mit dieser Disziplin und Ordnung war man auch in der Lage, selbst offensiv gefährlich zu werden. Die Gastgeber hielten das Spiel gegen den Goliath offen. Das einzige Manko aus ihrer Sicht war, dass man zunächst nicht zustande brachte, die Möglichkeiten tatsächlich komplett bis zum Ende fertigzuspielen. In der 38. Minute tat sich dann aber doch eine sehr große Möglichkeit auf, in Führung zu gehen. Und die ließ man sich nicht entgehen. Der Schiedsrichter hatte auf Elfmeter entschieden. Und Milovanovic nahmt diese Gelegenheit gerne an. Es stand 1:0. Damit war vor der Partie nicht unbedingt zu rechnen. Eine riesige Überraschung, dass der Tabellenführer hinten lag! Wie sollte er reagieren? Vor der Pause zunächst mal gar nicht mehr. So ging es auch mit diesem Stand in die Kabinen.

Korneuburger Doppelschlag als Gamechanger

Und es scheint, als hätte Trainer Schalkhammer die richtigen Worte an seine Männer gerichtet. Die Korneuburger starteten nach Seitenwechsel wie ein Schnellzug und überrannten die Heimischen förmlich. Es waren gerade mal 2 Minuten gespielt, da glichen sie aus. Grabovac versenkte die Wuchtel mit einem Kopfball. Auf den Geschmack gekommen, machte der Favorit gleich weiter. Mönün wollte seinem Mittelfeldkollegen um nichts nachstehen und nickte das Spielgerät ebenfalls ein. Die zwei Treffer mit der Birne bedeuteten, dass die Partie innerhalb von fünf Minuten gedreht war. Ein herber Rückschlag für den Underdog. Das Auswärtsteam war dann im Flow und hatte das Spiel besser im Griff als noch in den ersten 45 Minuten. Folglich fiel dann in der 70. Minute sogar noch das 3:1 für den Tabellenführer. Grabovac nahm Maß und der Weitschuss fand den Weg ins Tor. Die Partie war endgültig entschieden. Hautzinger bekam dann zwar noch nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot, den Heimischen fehlte aber trotz Überzahl die Power und Durchschlagskraft, um zurückzukommen. Korneuburg fand nach dem Remis letzte Woche wieder den Weg auf die Siegerstraße und thront weiter an der Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Hier zu bestehen, ist immer sehr schwierig. Speziell, wenn man noch dazu nach 45 Minuten in Rückstand liegt. Körperlichkeit war gefragt. Und es war wahrlich ein großer Kraftakt erforderlich, sich nochmals zurückzukämpfen. Bin beeindruckt von der Entschlossenheit meiner Jungs!“

Der Beste: Emir Mönün (Mittelfeld)

