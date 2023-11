Gloggnitz dreht noch einmal auf

Details Sonntag, 12. November 2023 07:53

Samstag Nachmittag ging die Herbstsaison auch für den SV Gloggnitz zu Ende. Man traf auf den SV Langenrohr. Es galt, eine beeindruckende Hinrunde zu bestätigen und diese auch erfolgreich abzuschließen. Mit SV Langenrohr kam eine Mannschaft auf Besuch, die sich in der Fremde sehr schwer tut. Lange Zeit hielt das Auswärtsteam die Partie ergebnistechnisch offen, am Ende setzte sich der Favorit aber doch klar durch. So geht man sogar in den Top 3 der 1. NÖ Landesliga in die wohlverdiente Winterpause.

Knappe Gloggnitzer Führung zur Pause

In etwa 370 Zuschauer machten sich auf den Weg in die Krammer-Arena. Die Heimfans hatten Bock darauf, die letzte Meisterschaftsrunde ihrer Jungs im Jahr 2023 zu verfolgen. Außerdem wollten sie ihnen Tribut für die zum großen Teil sehr starken Leistungen soweit zollen. Die Rasenverhältnisse im Stadion waren sehr schwierig. Um diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, aber dementsprechend herausfordernd gestaltete es sich, ein flüssiges Spiel aufzuziehen. Die Männer von Trainer Eckbauer machten das aber sehr gut. Und gaben bereits in den ersten 45 Minuten klar vor, wohin es gehen soll. Nämlich nach vor. Sie diktierten das Spiel und bestimmten, was auf dem Rasen vor sich ging. Die Langenrohrer aber hielten sehr gut dagegen. Sie machten die Räume so gut wie möglich eng und bauten auf eine starke Leistung ihrer Defensivabteilung. Dies hielt sie im Spiel. Sehr lange. Aber letztlich doch nicht bis zum Pausenpfiff. Pross war wieder mal torhungrig und wollte die Gäste nicht länger verschonen. Also sorgte er noch vor dem Seitenwechsel für die Führung des Favoriten. Nach einer hohen Hereingabe aus dem rechten Halbfeld landete das Spielgerät vor seinen Füßen. Erbarmungslos zog er ab und die Kugel zappelte im Gehäuse. So konnten die Gloggnitzer also doch noch mit einem 1:0 in die Kabinen gehen.

Gloggnitz macht Deckel drauf

In der 2. Hälfte kamen die Langenrohrer sehr stark auf das Spielfeld zurück. Die ersten 10 Minuten gehörten nur ihnen. Das hatte schon fast etwas von Powerplay. Und die Heimischen gerieten ordentlich unter Druck, teilweise auch ins Schwimmen. Mit der Zeit kämpften sich die Jungs von Trainer Eckbauer wieder in die Partie zurück. Und natürlich Pross, könnte man fast schon sagen, bereitete dem Zittern letztlich doch ein Ende. Er nützte dabei ein fettes Gastgeschenk aus. Der Stürmer sprintete in einen schlecht gespielten Pass des Auswärtsteams, lief alleine auf den Torhüter zu, umkurvte diesen elegant und schob die Wuchtel ein. Mit seinem Doppelpack war die Entscheidung gefallen. Als Draufgabe legte sein Mannschaftskollege Ofner auch noch ein Goal nach. Mit einem sehenswerten Dropkick von Höhe des Sechzehners sorgte er für das 3:0. Das war auch der Endstand. Nach dem Schlusspfiff feierte man einen letztlich doch klaren Erfolg und den Platz am Stockerl in der Herbsttabelle. Mit Rang 3 erreichte man das große Ziel und kann sich fokussiert auf das Frühjahr vorbereiten.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Der Boden war sehr schwer zu bespielen. In der 1. Hälfte haben wir das gut gemacht. 2. Halbzeit haben wir uns teilweise schon zu weit hinten hineindrängen lassen. Dann haben wir aber doch wieder in die Partie hineingefunden. Pross hat alles klar gemacht. Somit können wir auf eine fast perfekte Hinrunde zurückblicken.“

Die Besten: Viktor Okolo (Abwehr) und Josef Pross (Sturm)

