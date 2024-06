Absteiger Haitzendorf zeigt zum Ende nochmals gehörig auf!

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 13:44

Freitag Abend empfing die SG Rohrbach/St. Veit den SV Haitzendorf. Das Heimteam hatte vergangene Woche bei Kilb nur knapp verloren. Ärgerlich, aber es hatte keine dramatischen Auswirkungen. Der Klassenerhalt war ja zuvor bereits sichergestellt worden. Das konnten die Gäste leider nicht von sich behaupten. Obwohl in den letzten Wochen eine positive Tendenz zu erkennen war, steht mittlerweile fest, dass der Verein nächstes Jahr eine Liga darunter auflaufen wird. Nichtsdestotrotz wollte man zeigen, was geleistet werden kann. Dies gelang äußerst eindrucksvoll. Schließlich setzte sich die Auswärtsmannschaft klar durch.

Doppelschlag ebnet Weg für Sieg

In etwa 200 Zuschauer statteten der Liese Prokop Sportanlage einen Besuch ab. Der Ligaverbleib konnte gefeiert werden. Und das wollten die ortsansässigen Fans optimalerweise mit einem Erfolg ihrer Jungs tun. Aber es gibt auch immer einen Gegner. Und der hatte gehörig war dagegen. Lobenswert, wie sich die Haitzendorfer präsentierten. Noch einmal zeigten sie, was wahre Sportsmänner sind. Obwohl es für sie ja um nichts mehr ging, warfen sie noch einmal alles rein. Die Defensivarbeit funktionierte großteils und dadurch konnten gefährliche Szenen im eigenen Strafraum tatsächlich so gut wie vermieden werden. Selbst lauerte man stets auf gute Gelegenheiten. Und diese kamen. So zum Beispiel in der 38. Minute, als Florian Schuh im Strafraum an den Ball kam und flach ins lange Eck schob. Vor der Pause wurde dann sogar noch erhöht. Gabriel Hausmann vollendete einen raschen Gegenstoß. Auf der linken Seite lief er in Richtung des Tores und beförderte dann die Wuchtel im Fallen noch vorbei am Schlussmann. Das Spielgerät fand den Weg ins Gehäuse. Sehr bitter für die Gastgeber!

Gäste machen Deckel drauf

Die SG Rohrbach/St. Veit war nun gefordert. Das Trainerteam richtete die Jungs in der Kabine auf. Mit klaren Anweisungen kehrten sie auf den Rasen zurück. Vor allem wurde ordentlich durchgetauscht. Frische Kräfte sollten den Umschwung bringen. Aber es blieb beim Wunsch. Umgesetzt werden konnte das nicht. Das Auswärtsteam agierte an diesem Abend zu stark. Die Abwehr überzeugte auch nach dem Seitenwechsel und brachte es zustande, ohne Gegentreffer zu bleiben. Selbst kam man zu tollen Umschaltmöglichkeiten. Das war logisch. Der Kontrahent riskierte mit der Zeit mehr und so ergaben sich Räume. Schließlich dauerte es bis zur 70. Minute, bis die endgültige Vorentscheidung fiel. Florian Schuh setzte zu einem Sololauf an, zog in den Strafraum und behielt dann auch noch im Abschluss die Nerven. Ein toller Treffer! Die Anzeigetafel wurde auf 0:3 gestellt. Und die Heimfans trauten ihren Augen kaum. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Glücklicherweise hatte Haitzendorf dann genug und verschonte den Gegner in weiterer Folge. Ohne weitere Treffer pfiff der Referee nach einer kurzen Nachspielzeit ab.

Stimme zum Spiel

Goran Zvijerac (Trainer SV Haitzendorf):

„Es ist ja in den letzten Wochen schon erkennbar gewesen, dass die Richtung passt. Heute ist endlich vieles richtig gut aufgegangen. Bei den Toren wurden die Offensivszenen mustergültig zu Ende gespielt. Es versteht sich von selbst, dass wir uns anständig aus der Liga verabschieden möchten!“

Die Besten: Florian Schuh (Mittelfeld SV Haitzendorf), Lukas Dietz (Tor SV Haitzendorf)

