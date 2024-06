Zwettl verabschiedet sich mit einem Spektakel von den Heimfans!

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 14:21

Freitag Abend ging das Duell SC Zwettl gegen UFC St. Peter/Au über die Bühne. Die Gastgeber hatten sich letzte Woche mit aller Kraft gegen die Niederlage in Wr. Neustadt gewehrt. Man konnte diese am Ende aber doch nicht verhindern. Nun wollte man zu Hause wieder mit einem Sieg überzeugen. Das war der abschließende Auftritt am eigenen Rasen, ehe es in die Sommerpause geht. Die Auswärtsmannschaft andererseits reiste auch motiviert an. Man hatte die Chance, mit einem Dreier in der Tabelle sogar noch am Gegner vorbeizuziehen. Das gelang nicht. In einer aufregenden Partie zog man am Ende doch den Kürzeren.

Torlos in die Pause

In etwa 450 Zuschauer gönnten sich den Besuch der Waldviertler Sparkasse Arena. Die ortsansässigen Fans hatten Bock darauf, ihren Jungs noch einmal auf die Beine zu schauen. Beinahe hätten sie sich über einen Auftakt nach Maß freuen dürfen. Der vermeintliche Führungstreffer wurde aber wegen Abseits dann doch nicht gegeben. Auch danach war Zwettl gut im Spiel. Man ließ den Ball laufen und strebte nach einer Dominanz im Spiel. Der Kontrahent stellte so gut wie möglich die Räume zu und rief eine bemerkenswerte Leistung hinsichtlich der Einsatzbereitschaft ab. Generell bekamen die Anwesenden ein ansehnliches Match zu sehen. Nicht nur die Heimischen probierten, gefährlich zu werden. Auch St. Peter traute sich mit der Zeit mehr zu. Zum Beispiel in der 40. Minute. Eine tolle Abwehr des gegnerischen Schlussmanns verhinderte jedoch schließlich den Torjubel. So ging es schließlich mit einem 0:0 in die Kabinen. Bei den äußerst mutigen Offensivbestrebungen der beiden Teams sollte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis die Treffer tatsächlich noch fallen.

Tolle Show nach Seitenwechsel

Und genau so kam es dann auch. Den Auftakt machte Marek Szotkowski gleich in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Der Paradestürmer wurde optimal bedient und blieb dann im Abschluss auch noch cool. Sein Mitspieler Nico Dornhackl wollte ihm um nichts nachstehen. In der 68. Minute bewies er seine Scorerqualitäten und schloss humorlos ins lange Eck ab. War das die Vorentscheidung? Könnte man glauben. Die Gäste aber hatten massiv etwas dagegen. Und rund eine Viertelstunde vor dem Ende gelang ihnen tatsächlich der Anschlusstreffer. Julian Schattleitner brachte sein Team zurück ins Spiel. Für Spannung war wieder gesorgt. Und wie! Es war dann bereits die unmittelbare Schlussphase angebrochen, als sogar der Ausgleich fiel. Der Ball, der zunächst nur an die Stange gegangen war, landete vor den Füßen von Josip Martinovic. Dieser zögerte nicht und beförderte die Wuchtel über die Linie. Was für ein Comeback! Unglaublich! Die Euphorie aber sollte nicht lange anhalten. Denn Zwettl hatte verrückterweise die Power, echt noch einmal zu kontern. Und es war natürlich Marekt Szotkowski. Wer sonst? Lediglich Sekunden nach dem Schock spielte der Matchwinner den Torhüter aus und traf zum vielumjubelten 3:2. Die Tribüne bebte. Nun herrschte endgültig Tollhausstimmung und nach dieser Partie freuen sich die Fans jetzt schon auf die erste Heimparty in der neuen Saison.

Stimme zum Spiel

Martin Grünstäudl (Obmann SC Zwettl):

„Wir haben unseren Fans nochmals ein richtiges Feuerwerk geboten! Das hat sich unser Coach zu seinem Abschied auch absolut verdient! Toll, wie die Jungs nach dem Ausgleich reagiert und gleich nochmals nachgelegt haben! Wir blicken auf eine aufregende und erfolgreiche Zeit mit dem Trainer zurück! Dafür muss ich aus tiefstem Herzen Danke sagen! Mal schauen, vielleicht kreuzen sich ja in Zukunft wieder die Wege in der einen oder anderen Form!“

Die Besten: Jonas Schaupp (Mittelfeld SC Zwettl), Marek Szotkowski (Angriff SC Zwettl)

