Die Chance auf den zweiten Platz für Schrems lebt!

Details Sonntag, 09. Juni 2024 12:18

Samstag Abend empfing der SC Retz den ASV EATON Schrems. Obwohl die Saison schon lange und hart ist, verfolgten die zwei Mannschaften noch ganz konkrete Ziele. Der Erstgenannte befindet sich im intensiven Kampf um den fünften Platz. Um diesen tatsächlich zu realisieren, musste wohl ein Dreier her. Am vergangenen Spieltag hatte man bei Langenrohr gewonnen und nun wollte man nachlegen. Die Gäste andererseits konnten zum Zeitpunkt des Anpfiffs theoretisch sogar noch vom Meistertitel träumen. Aber hierfür musste jedenfalls ein Sieg her. Dafür reichte es am Ende nicht. Die beiden Teams trennten sich mit einem Remis.

Keine Treffer vor der Pause

In etwa 350 Zuschauer machten es sich am Sportplatz gemütlich. Die lokalen Fans freuten sich darauf, ihren Jungs noch einmal am eigenen Rasen auf die Beine schauen zu können. Die Mannschaft sollte nach vorne getrieben werden, um am Ende der Saison tatsächlich unter den Top Five zu stehen. Gleichzeitig war jedem Anwesenden bewusst, dass ein äußerst schweres Unterfangen auf die Mannschaft warten würde. Immerhin reiste ein absolutes Topteam an. Für die es auch noch um alles ging. Beide Mannschaften probierten, das Spiel an sich zu reißen. Im Großen und Ganzen entwickelte sich ein relativ ausgeglichenes Geschehen. Nach rund einer Viertelstunde tauchten etwa die Schremser gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf. Der Abschluss vom Sechzehner wurde aber geblockt. Im Gegenzug quasi hatte auch Retz die Führung zur Chance. Der Torhüter der Gäste konnte den Weitschuss jedoch sehenswert entschärfen. Hüben wie drüben wollte keine Tore gelingen. Der Referee pfiff schließlich zur Pause.

Spannung bis zuletzt

Bei dem Zwischenstand war der Ausgang des Matches noch völlig offen. Die Trainer schickten ihre Jungs mit konkreten Anweisungen auf den Rasen zurück. Voll motiviert legten sie wieder los. Aber auf beiden Seiten fehlte die Präzision im Angriffsdrittel. Andererseits könnte man vielleicht auch sagen, dass die Defensivreihen ihren Job sehr konsequent erledigt haben. Insgesamt agierten die Hausherren etwas aktiver. Etwa 20 Minuten waren im zweiten Durchgang absolviert, als sie sich über mehrere Stationen auf der rechten Seite durchkombinierten. Die Hereingabe wurde dann schließlich von einem Verteidiger konsequent geklärt. Den Glauben an einen erfolgreichen Abschluss konnte man ihnen nicht absprechen. Nur Momente später folgte die nächste Chance. Der gegnerische Schlussmann aber zeichnete sich aus und klärte den Versuch. Schrems schaffte es, nicht in Rückstand zu geraten. Nachdem man selbst auch nicht konkret genug war, beendete der Schiedsrichter die Partie schließlich mit dem Resultat von 0:0. Für Retz wird es jetzt im Kampf um die Top Five sehr schwierig. Die Schremser andererseits konnten mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Durch den zeitgleichen Erfolg von Gloggnitz war die Titelentscheidung sowieso gefallen. Und das Unentschieden ermöglicht es ihnen, am letzten Spieltag tatsächlich noch an Korneuburg vorbeizuziehen und sich den Vizemeistertitel zu holen.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Ein verdientes Remis. Defensiv war das heute richtig stark. Offensiv hatten wir sicher schon stärkere Tage. Aber das Ergebnis bringt uns in die Position, nächste Woche den zweiten Platz zu holen. Das ist nun das Ziel! Gratulation natürlich auch an Gloggnitz! Ein absolut verdienter Meister!“

Der Beste: Alexander Ruso (Tor ASV EATON Schrems)

