Retzer Schulmeister von Schrems nicht zu stoppen

Details Samstag, 16. Oktober 2021 21:47

Rund 320 Zuschauer ließen sich am Freitag Abend das Landesliga-Spiel der 10. Runde zwischen dem ASV Schrems und dem SC Retz nicht entgehen. Die Heimischen sollten aber enttäuscht den Weg nach Hause antreten müssen. Denn Schrems unterlag nach Toren von Jan Schulmeister und Edin Planic mit 0:2, hängt damit weiterhin klar hinter den Erwartungen fest.

Spielerische läuft es in dieser Saison bei Schrems nicht nach Wunsch. Was unter anderem an den vielen Ausfällen liegt. Mit Personalproblemen haben aber so gut wie alle Teams zu kämpfen. Wohl auch eine Randerscheinung der langen Corona-Pause. So musste der Heimvorteil als große Waffe herhalten. Doch die erwies sich trotz toller Unterstützung als Stumpf. Weil Schrems offensiv zwar immer wieder Gefahr ausstrahlte, in der Defensive aber Schwächen zeigte. Schon in der Anfangsphase fanden die Gäste aus Retz gute Chancen vor. Es benötigte aber einen Elfmeter, um die Weinviertler in Führung zu bringen. Christopher Ledineg hatte mit einem langen Ball aus dem Mittelfeld den flinken Jan Schulmeister eingesetzt, der im Strafraum nur noch durch ein Foul zu stoppen war. "Schon davor hatte es einmal Elfer-Alarm gegeben. Da hat der Schiri aber nicht gepfiffen", so Retz-Trainer Rene Hieblinger, der Schulmeister souverän zum 1:0 verwandeln sah.

Frühe Entscheidung durch Planic

An der überlegenen Spielweise der Retzer änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Die Gäste dominierten, entschieden die Partie nach einer Stunde endgültig für sich. Edin Planic verwandelte zum 2:0. Da war allen klar, dass Schrems erneut ohne Punkte dastehen würde. Da half es natürlich auch nicht, dass sich Peter Sulek binnen drei Minuten zwei gelbe KArten abholte, frühzeitig vom Feld musste. Ohne Probleme nach Retz die drei Punkte mit, liegt nun schon auf Tabellenrang drei.

Die Besten:

Retz: Jan Schulmeister (Stürmer), Christopher Ledineg (Mittelfeld).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!