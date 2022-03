Schrems mit perfektem Rückrundenauftakt

Details Sonntag, 20. März 2022 16:13

Zwei Spiele - zwei Siege! Der ASV Schrems startete perfekt in die Landesliga-Rückrunde. Nach dem Erfolg in der Vorwoche über Ortmann jubelten Jürgen Prüfer und seine Spieler auch diesmal. In Ardagger konnte dank der Treffer von Florian Weixelbraun und Marek Jungr mit 2:1 gewonnen werden. Fabian Palzer hatte für die Hausherren getroffen.

Vollgepumpt mit Selbstvertrauen reiste Schrems nach Ardagger. Im Wissen, dass man gegen diesen Gegner in den letzten Jahren immer schlecht ausgesehen hatte, kaum Punkte holte. Vielleicht legten die Gäste gerade deshalb punkto Aggressivität einen Zahn zu. "Sie haben um jeden Ball gekämpft", lobte Ardaggers Trainer Michael Unterberger den Gegner. Der in Minute 26 in Führung ging. Ein Pass auf Florian Weixelbraun konnte nicht verhindert werden. "Er hat sich noch auf die Seite abdrängen lassen, dann aber irgendwie ins lange Eck getroffen", so Unterberger, der prinzipiell einen guten Start seiner Elf ins Spiel sah: "Wir sind gut reingekommen."

Eckballvom falschen Fleck

Quasi mit dem Pausenpfiff erhöhte Schrems auf 2:0. Nach einem Eckball köpfelte Marek Jungr ein. "Der Ball ist bei der Ecke 30 Zentimeter außerhalb des Cornerkreises gelegen. Das war aber nicht entscheidend", sucht Unterberger keine Ausreden. Der Schiedsrichter hätte es trotzdem sehen können.

Nach der Pause erhöhte Ardagger den Druck, kam durch einen direkten Freistoßtreffer rasch auf 1:2 heran. "Wir waren dann spielbestimmend, haben aber aus vielen Standardsituationen nichts gemacht." Gleich 15 Standards aus vielversprechenden Positionen zählte Unterberger. Schrems verteidigte mit viel Mühe und Einsatz den Vorsprung über die Zeit. Zum Ärger von Unterberger: "Wir machen derzeit unnötige Fehler, sind nicht konsequent genug. Schrems hat sich den Erfolg erarbeitet." Die Schrems holten nun schon den zweiten Sieg im Frühjahr, haben damit schon doppelt so oft gewonnen wie im gesamten Herbst. In Ardagger hängt nach zwei sieglosen Spielen in Folge der Haussegen nicht schief.

Die Besten

Schrems: Florian Weixelbraun (Stürmer).