Kilb hält dank Traumtor mit Retz mit

Details Samstag, 19. März 2022 16:57

Dass 0:3 zum Saisonauftakt gegen Landesliga-Tabellenführer Scheiblingkirchen hatte Kilb rasch verarbeitet. Gegen Retz zeigte die Trattner-Elf einen weiteren guten Auftritt, der diesmal mit einem Punkt belohnt wurde. Denn Philipp Plank glich mit einem Traumtor den Rückstand zum 1:1-Endstand aus. Manuel Maurer hatte davor für das sehenswerte Tor der Retzer gesorgt.

200 Zuschauer waren ins Waldstadion nach Kilb gekommen, um sich den ersten Heimauftritt ihrer Kilber gegen Retz im Frühjahr anzusehen. Sie sollten nicht enttäuscht werden, denn beide Teams legten von Beginn an engagiert los. "Es war in der ersten Halbzeit ein Duell auf hohem Niveau.", so Kilb-Trainer Matthias Trattner, der vor der Pause Vorteile für seine Elf sah. "Wir haben die bessere erste Hälfte gespielt." Dass dennoch Retz in Führung ging, lag an einer tollen Einzelaktion von Manuel Maurer. Der Stürmer wurde mit dem Rücken zum Tor angespielt, drehte sich um seinen Bewacher und schloss mit einem Flachschuss zum 1:0 (25.) ab. "Das war ein richtig gutes Tor, weil der Schuss völlig ansatzlos war. Unser Tormann war auch ein wenig überrascht", so Trattner, der aber nicht lange auf den Ausgleich warten musste. Denn Philipp Plank nahm sich nach einem Dribbling ein Herz, zog aus 20 Metern genau ins Kreuzeck ab. Da gab es für Torhüter Sebastian Bacher nichts zu halten.

Retz vergibt Matchball

Unmittelbar nach der Pause waren die Gäste ganz knapp an der neuerlichen Führung dran. Doch der Ball ging an die Stange. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando, Halbchancen wurden aber nicht genutzt. So mussten die Zuschauer bis zur Nachspielzeit warten, ehe der Torschrei schon auf den Lippen war. "Sie hatten eine 100-prozentige Chance, die sie zum Glück vergeben haben. Hätte Retz das Tor gemacht, wären wir als unglücklicher Verlierer vom Feld gegangen", so Trattner, der mit dem Gesamtauftritt seiner Elf zufrieden war. "Unser Ziel ist nach wie vor ein einstelliger Tabellenplatz." Der auch nicht außer Reichweite ist. Zwischen Rang sieben und 14 liegen schließlich nur drei Punkte.

Die Besten

Kilb: Julian Falkensteiner (Innenverteidiger), Simon Staudinger (zentrales Mittelfeld).

Retz: Manuel Maurer (Stürmer).