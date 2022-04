Kilb lässt Heimsieg gegen Schrems liegen

Details Freitag, 15. April 2022 23:42

Der SCU Kilb und der ASV Schrems haben sich am Freitagabend in der 21. Runde der 1. NÖ Landesliga mit einem 1:1-Remis getrennt. Die Hausherren waren durch einen Treffer von Robert Gruberbauer nach einer Viertelstunde in Führung gegangen, aber den Gästen gelang durch Mohamed Bassiouny in der 80. Minute noch der Ausgleich. In der Tabelle liegt Kilb nun mit 24 Punkten aus 20 Spielen weiter auf Rang neun. Schrems hält jetzt bei 19 Zählern aus 20 Partien auf Platz 13 und überholte damit den SV Langenrohr.

Die Kilber befinden sich trotz des späten und bitteren 1:1, wodurch am Ende ein verdienter Sieg verpasst wurde, weiter im Aufwärtstrend. Nach einer furiosen Aufholjagd beim 3:3-Remis nach 0:3-Rückstand daheim gegen den ASV Spratzern gab es zuletzt einen 1:0-Erfolg beim ASK Mannersdorf und auch diesmal präsentierte man sich als Punkte-Hamster. Doch auch beim ASV Schrems stimmte nach dem 3:0-Triumph daheim im Waldviertel-Duell mit dem SC Zwettl das Selbstvertrauen: Es war bereits der dritte Sieg im Frühjahr gewesen.

Das erste Saisonduell hatte einen 3:1-Erfolg der Schremser gebracht, doch in Kilb schienen die Uhren am Karfreitag ganz anders zu gehen. Kilbs Co-Trainer Rudolf Buchinger meinte nach dem Schlusspfiff zu Ligaportal: "Leider haben wir es schon in den ersten 45 Minuten verpasst, dass wir den Sack zumachen. Nach dem 1:0 durch Bertl Gruberbauer hatten wir relativ viele Chancen auf einen weiteren Treffer. Mit dem 2:0 wäre die Partie wohl gelaufen gewesen, aber wir konnten nicht den Deckel draufmachen."

"Wir waren drückend überlegen und die spielerische Leistung der jungen Mannschaft war wirklich sehr gut. Da sind wir vom Trainer-Team auch hochzufrieden. Aber die Chancenauswertung hat uns diesmal einen Sieg gekostet", so Buchinger. "Schrems hat viel dafür getan im Spiel zu bleiben und hat sich nicht aufgegeben. Am Ende wurden sie dafür mit dem 1:1 aus einem Konter belohnt."

Plank-Ausfall verhilft Herbst zum Startelf-Debüt

Bei Kilb wurde durch den schmerzlichen Ausfall von Philipp Plank (hatte zuletzt als dreifacher Torschütze geglänzt und Schlagzeilen gemacht) ein Platz frei und ein 18-jähriges Talent nutzte die Chance. "Lukas Herbst hat sein Startelf-Debüt gegeben und dabei wirklich voll überzeugt", freute sich Buchinger.

Die Besten:

Kilb: Robert Gruberbauer (Stürmer und Torschütze), Lukas Herbst (linkes Mittelfeld/Startelf-Debüt)