Niederlage beim SV Langenrohr: ASV Spratzern kommt nicht aus dem Keller

Details Samstag, 05. November 2022 05:41

1. Landesliga: Vor über 280 Zuschauern kam es am Freitag zum Kräftemessen zwischen dem SV Langenrohr und dem ASV Spratzern. Der SV Langenrohr setzte sich standesgemäß gegen den ASV Ofenbinder Spratzern mit 4:1 durch. Damit wurde Langenrohr der Favoritenrolle vollends gerecht.

Kevin Aue traf vor 283 Besuchern zum 1:0 (10.), als er im Strafraum an den Ball kam, sich drehte und im zweiten Versuch ins lange Eck traf. Bereits in der 15. Minute erhöhte Christian Hayden den Vorsprung des SV Langenrohr, der einen Freistoß von Lukas Marschall von der rechten Seite per Aufsitzer-Kopfball verwertete. Ein Angriff über die linke Seite fand in der Mitte Kevin Aue, der mit seinem Abschluss noch an Torhüter Christoph Graf scheiterte, doch Adrien Dauce traf im Nachschuss und für das Heimteam war das Spiel somit eigentlich schon entschieden (37.). Nach dem souveränen Auftreten von Langenrohr überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Der vierte Streich des SV Langenrohr war Dauce vorbehalten (70.), als er einen Konter mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck abschließen konnte. In der Schlussphase gelang Lukas Mitterwachauer noch der Ehrentreffer für den ASV Spratzern (81.), nachdem er von Lukas Czerny flach bedient wurde. Schlussendlich verbuchte Langenrohr gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Langenrohr im sicheren Tabellenmittelfeld

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Langenrohr in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Langenrohr momentan auf dem Konto. Der SV Langenrohr befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Spratzern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich fünf Zählern aus 13 Partien steht der ASV Ofenbinder Spratzern auf dem Abstiegsplatz. Mit erst neun erzielten Toren hat der ASV Spratzern im Angriff Nachholbedarf. Spratzern musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASV Ofenbinder Spratzern insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der ASV Spratzern wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

Langenrohr tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASV EATON Schrems an. Einen Tag später empfängt Spratzern den ASK Mannersdorf.

1. Landesliga: SV Langenrohr – ASV Ofenbinder Spratzern, 4:1 (3:0)

81 Lukas Mitterwachauer 4:1

70 Adrien Dauce 4:0

37 Adrien Dauce 3:0

15 Christian Hayden 2:0

10 Kevin Aue 1:0