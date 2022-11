Zwettler Blitzstart reicht zum Sieg über Kilb

Details Samstag, 05. November 2022 05:29

1. Landesliga: Vor rund 300 Besuchern trafen am Freitagabend der SC Zwettl und der SCU-GLD Kilb aufeinander. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Zwettl gegen den SCU-GLD Kilb den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Kilb erlitt gegen Zwettl erwartungsgemäß eine Niederlage.

Die Gäste liefen gleich in Minute eins in einen Konter der Zwettler. Die nutzten einen Drei-gegen-Zwei-Situation aus und Benjamin Hochauer wollte das 1:0 für den SC Zwettl noch verhindern, beförderte den Ball aber nur noch ins eigene Tor (1.). Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sebastian Thomas Penz (6.), der nach einem Steilpass vor dem herauseilenden Keeper Simon Neudhart an den Ball kam und locker einschob. Zwettl machte weiter Durck und kam noch zu einigen Möglichkeiten das Resultat weiter positiv zu verändern. Noch vor der Pause kam Kilb zu einem Eckball und Jan-Sebastian Koppensteiner nutzte die Chance für den SCU-GLD Kilb und beförderte in der 39. Minute das Leder per Kopf zum 1:2 ins Netz. In Halbzeit zwei hatten weiter die Gastgeber mehr vom Spiel, doch die Kilber setzten immer wieder Nadelstiche durch gute Kontergelegenheiten. In Minute 79 kam es dann zu heftigen Protesten der Gäste, die einen Elfmeter reklamierten, doch den gab es nicht. Obwohl Zwettl nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Kilb zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Zwettl weiter voll im Titelrennen

Der SC Zwettl ist nach dem Erfolg gegen den SCU-GLD Kilb neuer Primus der 1. Landesliga. Der Defensivverbund von Zwettl ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sechs kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Zehn Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Zwettl. Die letzten Resultate von Zwettl konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Kilb hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zehn erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich der SCU-GLD Kilb schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Kilb taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nächster Prüfstein für den SC Zwettl ist die SV Gloggnitz (Samstag, 14:00 Uhr). Der SCU-GLD Kilb misst sich am selben Tag mit dem SG Rohrbach/St. Veit (15:00 Uhr).

1. Landesliga: SC Zwettl – SCU-GLD Kilb, 2:1 (2:1)

39 Jan-Sebastian Koppensteiner 2:1

6 Sebastian Thomas Penz 2:0

1 Eigentor durch Benjamin Hochauer 1:0