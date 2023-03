Sieg in Mannersdorf: Zwettl krallt sich die Tabellenspitze

Details Samstag, 25. März 2023 23:41

1. Landesliga: Vor rund 150 Zuschauern traf der ASK Mannersdorf auf den SC Zwettl. Durch ein 2:0 holte sich der SC Zwettl drei Punkte beim ASK Mannersdorf. Pflichtgemäß strich Zwettl gegen Mannersdorf drei Zähler ein. Das Hinspiel hatte der SC Zwettl mit 2:0 gewonnen.

Schon in Minute eins hatten die Hausherren ihre erste Möglichkeit. Nach drei Minuten schob Mannersdorfs Amadeus Zenk den Ball aus fünf Metern am Tor vorbei. Vor 147 Zuschauern markierte aber Kilian Bayer mit dem ersten Torschuss das 1:0 für den Spitzenreiter (3.) aus Zwettl. Bayer versenkte den Ball im langen Kreuzeck. Doch die Hausherren ließen sich nicht davon einschüchtern und spielten weiterhin offensiv. Kurz vor der Pause traf David Aigner für die Gäste (40.) von der Strafraumgrenze zum 2:0 ins Eck. Auch nach der Pause versuchten die Heimischen alles um sich auf die Anzeigentafel zu bringen, doch das Tor wollte einfach nicht gelingen. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Zwettl bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Zwettl lacht von der Tabellenspitze

43 Gegentreffer musste der ASK Mannersdorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Heimmannschaft hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Mit nur sieben Treffern stellt Mannersdorf den harmlosesten Angriff der 1. Landesliga. Der ASK Mannersdorf musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mannersdorf insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der ASK Mannersdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Zwettl einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Verteidigung von Zwettl wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst sechsmal bezwungen. Mit dem Sieg knüpfte Zwettl an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Zwettl 13 Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Seit fünf Begegnungen hat der SC Zwettl das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Freitag trifft Mannersdorf auf den SG Rohrbach/St. Veit, Zwettl spielt am selben Tag gegen den SC Retz.

1. Landesliga: ASK Mannersdorf – SC Zwettl, 0:2 (0:2)

40 David Aigner 0:2

3 Kilian Bayer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei