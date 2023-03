Terziu beschert ASV Spratzern das Unentschieden gegen Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 25. März 2023 23:48

1. Landesliga: Der SG Rohrbach/St. Veit ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den ASV Ofenbinder Spratzern hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war Spratzern mitnichten. Der ASV Spratzern kam gegen den Rohrbach/St. Veit vor etwa 100 Besuchern zu einem achtbaren Remis. Rohrbach/St. Veit hatte im Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Die Anfangsphase brachte vorerst keine Tore. Vor 100 Zuschauern versenkte Patrik Chrenko einen Strafstoß und war mit der Führung zur Stelle (25.). Kurz vor der Pause reklamierten die Heimischen Elfmeter, doch diesmal blieb die Pfeife stumm. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Michael Schindl die Akteure in die Pause. Die zweiten 45 Minuten gestalteten sich ausgeglichen. Der SG Rohrbach/St. Veit musste nach etwas mehr als einer Stunde dann den Treffer von Eron Terziu zum 1:1 hinnehmen (65.), der einen Querpass im zweiten Versuch im Tor unterbrachte. Am Ende trennten sich der ASV Ofenbinder Spratzern und der Rohrbach/St. Veit schiedlich-friedlich.

Spratzern seit 16 Spielen ohne Sieg

Der ASV Spratzern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sechs Zählern aus 17 Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Im Angriff von Spratzern herrscht Flaute. Erst elfmal brachte der ASV Ofenbinder Spratzern den Ball im gegnerischen Tor unter. Einen Sieg, drei Remis und 13 Niederlagen hat der ASV Spratzern momentan auf dem Konto. Spratzern wartet schon seit 16 Spielen auf einen Sieg.

Mit 22 Zählern aus 17 Spielen steht Rohrbach/St. Veit momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Der SG Rohrbach/St. Veit kann einfach nicht gewinnen.

Der ASV Ofenbinder Spratzern tritt am kommenden Freitag beim ASK Kottingbrunn an, der Rohrbach/St. Veit empfängt am selben Tag den ASK Mannersdorf.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SG Rohrbach/St. Veit, 1:1 (0:1)

65 Eron Terziu 1:1

25 Patrik Chrenko 0:1

