Mannersdorf lässt sich von Schrems überrumpeln

Details Samstag, 29. April 2023 00:01

1. Landesliga: Der ASV Schrems fertigte Mannersdorf am Freitag vor rund 230 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 ab. Schrems ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASK Mannersdorf einen klaren Erfolg. Auf fremdem Terrain hatte der ASV EATON Schrems das Hinspiel für sich entschieden und einen 3:0-Sieg geholt.

Schon nach elf Minuten erzielte Andreas Fuger vor 233 Zuschauern das 1:0. In Minute 24 rettete der Pfosten die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer. Ladislav Kolcava schoss die Kugel dann aber zum 2:0 für den ASV Schrems über die Linie (27.). Patrick Krammer baute den Vorsprung des Gastgebers in der 33. Minute auf 3:0 aus. Der vierte Streich von Schrems war Clemens Seidl vorbehalten (37.). Der dominante Vortrag des ASV EATON Schrems im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Kiril Ognyanov gelang ein Doppelpack (49./55.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Krammer (85.) und Kolcava (88.) brachten den ASV Schrems mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Spielende fuhr der ASV EATON Schrems einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Mannersdorf klar, dass ersatzgeschwächt gegen Schrems heute kein Kraut gewachsen war.

Mannersdorf konnte Ausfälle nicht kompensieren

Nach dem errungenen Dreier hat der ASV Schrems Position acht der 1. Landesliga inne. Schrems verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist der ASV EATON Schrems wieder in der Erfolgsspur.

58 Gegentreffer musste der ASK Mannersdorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Nach der klaren Pleite gegen den ASV Schrems steht Mannersdorf mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive des ASK Mannersdorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun mussten sich die Gäste schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Schrems hat die Krise von Mannersdorf verschärft. Der ASK Mannersdorf musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nächster Prüfstein für den ASV EATON Schrems ist auf heimischer Anlage die SKN St. Pölten Juniors (Montag, 17:00 Uhr). Mannersdorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 12.05.2023 gegen den SV Waidhofen/Thaya.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – ASK Mannersdorf, 8:0 (4:0)

88 Ladislav Kolcava 8:0

85 Patrick Krammer 7:0

55 Kiril Ognyanov 6:0

49 Kiril Ognyanov 5:0

37 Clemens Seidl 4:0

33 Patrick Krammer 3:0

27 Ladislav Kolcava 2:0

11 Andreas Fuger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei