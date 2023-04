SV Gloggnitz gewinnt das Spitzenspiel bei Ardagger/Viehdorf

Details Samstag, 29. April 2023 00:03

1. Landesliga: Rund 350 Zuschauer wollten sich das Topspiel der Runde nicht entgehen lassen. Die SV Gloggnitz verpasste dem Ardagger/Viehdorf einen Dämpfer und gewann mit 2:0 gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Sieg von Ardagger/Viehdorf bei Gloggnitz geendet.

In den ersten 45 Minuten wollte keines der beiden Teams einen Fehler machen und hielten das eigene Tor schadlos. Torlos ging es somit nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. 350 Zuschauer sahen, wie Robin Maydl nach einem Eckball in der 68. Minute das 1:0 für die SV Gloggnitz markierte. Die Gastgeber versuchten mit drei Wechseln den Umschwung herbei zu führen. Doch Patrick Handler war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und den Gast inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Schließlich strich die SV Gloggnitz die Optimalausbeute gegen den SG Ardagger/Viehdorf ein.

Gloggnitz greift in Titelkampf ein

Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den Ardagger/Viehdorf 44 Zähler zu Buche. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der Zu-null-Sieg lässt Gloggnitz passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. An der Abwehr der SV Gloggnitz ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 21 Gegentreffer musste die SV Gloggnitz bislang hinnehmen. Gloggnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist die SV Gloggnitz so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Kommenden Montag (16:30 Uhr) bekommt Ardagger/Viehdorf Besuch vom SV Langenrohr. Am Samstag empfängt die SV Gloggnitz den SCU-GLD Kilb.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – SV Gloggnitz, 0:2 (0:0)

89 Patrick Handler 0:2

68 Robin Maydl 0:1

