Langenrohr deklassiert Ortmann/Oed-Waldegg

Details Montag, 22. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Der SV Langenrohr fertigte den SG Ortmann/Oed-Waldegg am Sonntag vor 250 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Langenrohr ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Ortmann/Oed-Waldegg einen klaren Erfolg. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Langenrohr bereits in Front. Kevin Aue markierte schon in der ersten Minute die Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Adrien Dauce (9.). Das 3:0 für Langenrohr stellte wieder Aue sicher. In der 37. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der SV Langenrohr hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Auch in Halbzeit zwei ging es wieder schnell. In der 49. Minute legte Aue zum 4:0 zugunsten von Langenrohr nach und wieder drehte Kevin Aue jubelnd ab. Der fünfte Streich des SV Langenrohr war Christoph Weyermayr vorbehalten (72.). Mit dem Spielende fuhr der SV Langenrohr einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Ortmann/Oed-Waldegg klar, dass gegen Langenrohr heute kein Kraut gewachsen war.

Langenrohr sichert Top-5-Platz ab

Die Trendkurve von Langenrohr geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. Im Tableau hatte der Sieg des SV Langenrohr keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Langenrohr verbuchte insgesamt zwölf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Langenrohr konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Elf Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Für den Ortmann/Oed-Waldegg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Langenrohr tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei der SKN St. Pölten Juniors an. Bereits einen Tag vorher reist Ortmann/Oed-Waldegg zum SV Haitzendorf.

1. Landesliga: SV Langenrohr – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 5:0 (3:0)

72 Christoph Weyermayr 5:0

49 Kevin Aue 4:0

37 Kevin Aue 3:0

9 Adrien Dauce 2:0

1 Kevin Aue 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei