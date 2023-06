Mannersdorf verliert gegen Gloggnitz und bleibt Schlusslicht

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:05

1. Landesliga: Mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck ging es für die SV Gloggnitz vom Auswärtsmatch bei Mannersdorf in Richtung Heimat. Pflichtgemäß strich Gloggnitz gegen den ASK Mannersdorf vor über 180 Zuschauern drei Zähler ein. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die SV Gloggnitz hatte mit 8:0 gesiegt.

Die Heimelf brauchte unbedingt einen Sieg um noch die Klasse zu halten. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Dann der Rückschlag für Mannersdorf. Vor 183 Zuschauern markierte Stefan Ofner das 1:0 für die SV Gloggnitz (63.). Danach konnten die Gastgeber nur wenig Gefahr produzieren und kassierten noch einen zweiten Treffer. Kurz vor Ultimo war noch Lukas Matschinger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (81.). Schlussendlich reklamierte Gloggnitz einen Sieg in der Fremde für sich und wies Mannersdorf in die Schranken.

Mannersdorf bleibt auf Platz 15

Mit 66 Gegentreffern ist der ASK Mannersdorf die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gastgeber rangieren mit 19 Zählern auf dem 15. Platz des Tableaus. Mit nur neun Treffern stellt Mannersdorf den harmlosesten Angriff der 1. Landesliga. Der ASK Mannersdorf musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mannersdorf insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die SV Gloggnitz machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Erfolgsgarant der SV Gloggnitz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 55 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Der ASK Mannersdorf steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Gloggnitz mit aktuell 51 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt Mannersdorf bei der SKN St. Pölten Juniors an, einen Tag später muss die SV Gloggnitz ihre Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SC Retz erledigen.

1. Landesliga: ASK Mannersdorf – SV Gloggnitz, 0:2 (0:0)

81 Lukas Matschinger 0:2

63 Stefan Ofner 0:1

