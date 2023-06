Erneuter Triumph von Kilb in Retz

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:02

1. Landesliga: Am Samstag trafen der SC Retz und Kilb aufeinander. Das Match entschieden die Gäste vor 200 Besuchern mit 1:0 für sich. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte der SC Retz die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Der SCU Kilb hat sich aus der Abstiegszone geschossen. Schon in den letzten Wochen konnte man sich vom letzten Tabellenplatz lösen und die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen. Beim SC Retz ging es eigentlich nur noch um einen guten Abschluss der Saison. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Es war die 56. Minute, als Patrick Springer vor 200 Fans einen Treffer für den SCU-GLD Kilb sicherstellte. Ein Angriff über die rechte Seite brachte die Entscheidung, als der Ball hinter die Abwehrreihe zurück gespielt wurde. Am Elfer kam Springer völlig frei zum Abschluss und versenkte die Kugel mit etwas Glück zum 1:0. Das sollte schlussendlich auch der entscheidende Treffer sein, denn die Hausherren konnten nicht mehr antworten und so blieb es beim knappen Erfolg der Gäste. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Kilb und dem SC Retz aus.

Kilb im Endspurt erfolgreich

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des SC Retz unteres Mittelfeld.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der SCU-GLD Kilb im unteren Mittelfeld. Kilb bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, sechs Unentschieden und 13 Pleiten.

Dem SC Retz bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der SCU-GLD Kilb in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Am kommenden Samstag trifft der SC Retz auf die SV Gloggnitz, Kilb spielt tags zuvor gegen den SC Zwettl.

1. Landesliga: SC Retz – SCU-GLD Kilb, 0:1 (0:0)

56 Patrick Springer 0:1

