Souveräner Sieg von Ardagger/Viehdorf über Rohrbach/St. Veit

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:02

1. Landesliga: Der SG Ardagger/Viehdorf kam gegen den SG Rohrbach/St. Veit zu einem klaren 3:0-Erfolg. Die 1100 Beobachter waren sich einig, dass der Rohrbach/St. Veit als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel war vorübergegangen, ohne dass eines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hatte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Ardagger/Viehdorf bereits in Front. Alexander Weinstabl kam ungedeckt an den Ball, umkurvte den Keeper und schob dann am letzten Verteidiger auf der Linie stehend zum 1:0 ein und markierte in der fünften Minute die Führung. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Martin Grubhofer verantwortlich (24.). Ein Freistoß flog in den Strafraum, wo Grubhofer das Kopfball-Duell gewann und zum 2:0 einköpfte. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Ardagger/Viehdorf. In Halbzeit zwei dauerte es etwas länger bis zum nächsten Treffer. Gabriel Spreitzer übernahm einen hohen Ball über die Gäste-Abwehr und stellte schließlich in der 83. Minute den 3:0-Sieg für den SG Ardagger/Viehdorf sicher. Am Ende stand der Ardagger/Viehdorf als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Der Titel geht an die SG Ardagger/Viehdorf

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Ardagger/Viehdorf. Insgesamt erst 17-mal gelang es dem Gegner, den SG Ardagger/Viehdorf zu überlisten. Der Ardagger/Viehdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 18 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Mit vier Siegen in Folge ist Ardagger/Viehdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Die vergangenen Spiele waren für Rohrbach/St. Veit nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – SG Rohrbach/St. Veit, 3:0 (2:0)

83 Gabriel Spreitzer 3:0

24 Martin Grubhofer 2:0

5 Alexander Weinstabl 1:0

