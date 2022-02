Strasshof sehnt Ende der Pandemie herbei

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 20:17

In der Reihe der Ligaportal-Vereinsporträts ist dieses Mal Rudolf Mayer, Obmann bei ASKÖ Strasshof SV, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Ing. Roman Hlinka überwintert in der 2. Klasse Marchfeld nach acht Siegen, einem Remis und drei Niederlagen mit 25 Punkten auf Rang drei. Die sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Auersthal sind aber in Strasshof nicht das wichtigste Thema. Obmann Mayer spricht es offen an: "Jeder sehnt das Ende der Pandemie herbei."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rudolf Mayer: "Eigentlich ganz okay. Leider haben wir die Spiele gegen Angern und Matzen unnötigerweise verloren."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Mayer: "Die Stimmung im Verein ist im Großen und Ganzen ok. Jeder sehnt das Ende der Pandemie herbei."

Vier Zugänge aber keine Abgänge

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Mayer: "Es gibt vier fixe Zugänge. Großteils junge Spieler mit Potenzial. Wir wollen in Zukunft vermehrt eigene Nachwuchsspieler und junge Spieler aus der Umgebung in unsere Kampfmannschaft einbauen. Es gab in der Winterpause keine Abgänge."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Mayer: "Wir hatten im Herbst einige Langzeitverletzte und daher ist uns am Ende ein bisschen die Luft ausgegangen. Derzeit haben wir wie alle anderen Vereine mit Corona zu kämpfen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Mayer: "Es gilt auf alle Fälle die Neuzugänge zu integrieren und im Titelkampf ein Wörtchen mitzureden. Auf alle Fälle sollte es eine Rangverbesserung geben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Mayer: "Ich rechne damit, dass die Frühjahrssaison gespielt werden kann. Es werden wahrscheinlich einige Spiele abgesagt und nachgetragen werden müssen. Aber der Höhepunkt der Pandemie wird bald erreicht sein und dadurch wird sich die Situation entspannen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Mayer: "Titelkandidat Nummer eins ist Auersthal. Aber Orth, Matzen, Angern und Strasshof, haben Außenseiterchancen."