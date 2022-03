ATSV Auersthal greift nach dem Meistertitel

Details Sonntag, 20. März 2022 08:07

In der Reihe der Ligaportal-Vereinsporträts ist dieses Mal Manfred Schimpl, Trainer beim ATSV Auersthal, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Marchfeld nach stolzen zehn Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage mit 31 Punkten auf Rang eins. Kein Wunder, dass Auersthal-Coach Schimpl angesichts von je sechs Zählern Vorsprung auf Matzen und Strasshof optimistisch in die Frühjahrssaison 2022 geht: "Das Ziel ist, dass wir wieder so gut starten wie im Herbst. Konstante Leistungen zeigen, verletzungsfrei und gesund bleiben sowie natürlich der Meistertitel!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Manfred Schimpl: "Wir sind mit der Herbstsaison sehr zufrieden. Wir sind sehr gut gestartet und haben dann sehr konstant Leistung gebracht. Einzig in Ollersdorf haben wir es nicht geschafft unsere Leistung abzurufen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Schimpl: "Die Stimmung im Verein ist gut, die Vorbereitung lief nicht optimal aber das geht glaube ich vielen Mannschaften so. Wir wollen endlich wieder um Punkte spielen und freuen uns schon auf den Start."

"Wir sind absolut zufrieden mit unserem Kader"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Schimpl: "Wir gehen fast unverändert ins Frühjahr. Wir sind absolut zufrieden mit unserem Kader."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Schimpl: "Natürlich gab es immer wieder Ausfälle und wir haben nur zwei Mal komplett gespielt. Wir hatten aber das Glück, dass unser Kader das immer wieder ausgleicht. Die verletzten Spieler werden im Laufe der Saison zurückkommen sofern sie nicht schon wieder fit sind."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Schimpl: "Das Ziel ist, dass wir wieder so gut starten wie im Herbst. Konstante Leistungen zeigen, verletzungsfrei und gesund bleiben sowie natürlich der Meistertitel!"

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Schimpl: "Ehrlich gesagt traue ich mir schon gar keine Prognosen mehr abgeben. Vor einem Monat dachte ich es wäre kein Problem, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir da nicht so sicher. Ich hoffe natürlich, dass wir alle Spiele durchbringen und zur Abwechslung eine ganze Meisterschaft spielen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Schimpl: "Ich denke unsere Chancen stehen nicht so schlecht, wir müssen genauso konsequent liefern wie im Herbst dann ist durchaus der Titel drin. Schaffen wir das nicht, dann wird es sicher sehr eng da ich mehrere Mannschaften sehe die da mitmischen werden. In erster Linie Matzen und Strasshof aber auch Angern und Orth haben noch Chancen."