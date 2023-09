Matzen entführt die Punkte aus Obersiebenbrunn

Details Montag, 04. September 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Am Sonntag schlossen der SC Obersiebenbrunn und der SC Matzen vor rund 50 Besuchern den 5. Spieltag ab. Die Differenz von einem Treffer brachte Matzen gegen Obersiebenbrunn den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Gäste zeigten in den ersten 45 Minuten eine durchaus starke Leistung. Dejan Jelic brachte den SC Obersiebenbrunn per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 32. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Anschluss brachte nochmal Spannung ins Spiel

Manuel Manojlovic ließ sich in der 80. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Obersiebenbrunn. Obwohl dem SC Matzen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Obersiebenbrunn zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Obersiebenbrunn auf Platz zehn abgerutscht. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage des SC Obersiebenbrunn bleibt angespannt. Gegen Matzen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SC Matzen verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 2. Klasse Marchfeld. Die Gäste fuhren nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Matzen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Sonntag trifft Obersiebenbrunn auf den SC Breitensee, der SC Matzen spielt tags zuvor gegen den SC Marchfelder Bank Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – SC Matzen, 1:2 (0:2)

80 Manuel Manojlovic 1:2

32 Dejan Jelic 0:2

10 Dejan Jelic 0:1

