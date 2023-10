Siegesserie von Gänserndorf hält auch beim SCU Obersdorf/P.

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:03

2. Klasse Marchfeld: Erfolgreich brachte der SV Gänserndorf den Auswärtstermin beim SCU Obersdorf/P. über die Bühne und gewann das Match vor etwa 60 Besuchern mit 3:1. Gänserndorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Obersdorf/P. geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Milos Matic das schnelle 1:0 für den SV Gänserndorf erzielte. Gänserndorfs Golagetter Oliver Anzböck erzielte in der 19. Minute das 2:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Anzböck gelingt der Doppelpack

Ronald Reinwald ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den SCU Obersdorf/P. Der SV Gänserndorf führte schließlich das 3:1 herbei (78.) und wieder war es Oliver Anzböck, der sich von seinen Mitspielern feiern ließ. Schließlich strich Gänserndorf die Optimalausbeute gegen Obersdorf/P. ein.

Zu Hause entschied der SCU Obersdorf/P. in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung für sich. Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Wo bei Obersdorf/P. der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der SCU Obersdorf/P. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Obersdorf/P. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen.

Der SV Gänserndorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. In den letzten fünf Partien rief Gänserndorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt der SCU Obersdorf/P. beim ASKÖ Strasshof SV an, einen Tag später muss der SV Gänserndorf seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SC Simsek Bau Großengersdorf erledigen.

2. Klasse Marchfeld: SCU Obersdorf/P. – SV Gänserndorf, 1:3 (0:2)

78 Oliver Anzboeck 1:3

54 Ronald Reinwald 1:2

19 Oliver Anzboeck 0:2

8 Milos Matic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.