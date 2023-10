Sieg in Weikendorf: Gänserndorf-Süd nimmt drei Punkte mit nach Hause

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 13:00

2. Klasse Marchfeld: Am Sonntag um 11 Uhr wurde das Spiel zwischen dem ATSV Weikendorf und dem FC Gänserndorf-Süd vor rund 50 Besuchern angepfiffen. Im Spiel des ATSV Weikendorf gegen Gänserndorf-Süd gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für Gänserndorf Süd, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der FC Gänserndorf-Süd geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Arun Majersky das schnelle 1:0 für Weikendorf erzielte. Lukas Demetrovic nutzte die Chance für Gänserndorf-Süd und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Weikendorf verspielt zweimalige Führung

Etwas später ging der ATSV Weikendorf durch den zweiten Treffer von Majersky erneut in Führung (58.). Für das zweite Tor von Gänserndorf Süd war Lukas Rehak verantwortlich, der in der 76. Minute das 2:2 besorgte. Dass der FC Gänserndorf-Süd in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lubos Janik, der in der 79. Minute zur Stelle war. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Gänserndorf-Süd Weikendorf 3:2.

Mit 32 Gegentreffern hat der ATSV Weikendorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,22 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Weikendorf alles andere als positiv. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim ATSV Weikendorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Gänserndorf Süd muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der FC Gänserndorf-Süd bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Kommende Woche tritt Weikendorf beim SV Ebenthal an (Sonntag, 15:30 Uhr), parallel genießt der FC Gänserndorf-Süd Heimrecht gegen den SC Matzen.

2. Klasse Marchfeld: ATSV Weikendorf – FC Gänserndorf-Süd, 2:3 (1:1)

79 Lubos Janik 2:3

76 Lukas Rehak 2:2

58 Arun Majersky 2:1

33 Lukas Demetrovic 1:1

10 Arun Majersky 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.