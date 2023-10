Klarer Sieg gegen Obersiebenbrunn: Obersdorf/P. stoppt Talfahrt

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Marchfeld: Mit 2:6 verlor Obersiebenbrunn am vergangenen Samstag deutlich gegen Obersdorf/P. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SCU Obersdorf/P. vor rund 75 Besuchern als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Mario Koldas traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Patrick Schillinger nutzte die Chance für den SC Obersiebenbrunn und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Zimcik spielt groß auf

Michal Zimcik stellte die Weichen für Obersdorf/P. auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem Penalty zum 2:1 zur Stelle war. In der 60. Minute erhöhte Ronald Reinwald auf 3:1 für den SCU Obersdorf/P. Doppelpack für Obersdorf/P: Nach seinem zweiten Tor (62.) markierte Zimcik wenig später seinen dritten Treffer (63.). Thomas Neid baute den Vorsprung des SCU Obersdorf/P. in der 74. Minute aus. Manuel Manojlovic verkürzte für Obersiebenbrunn später in der 88. Minute auf 2:6. Letztlich feierte Obersdorf/P. gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SCU Obersdorf/P. auf den neunten Rang kletterte. Obersdorf/P. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SCU Obersdorf/P. endlich wieder einmal drei Punkte.

Trotz der Schlappe behält der SC Obersiebenbrunn den achten Tabellenplatz bei. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Obersiebenbrunn derzeit auf dem Konto. Der SC Obersiebenbrunn überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Obersdorf/P. stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SC Breitensee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Obersiebenbrunn den SC Simsek Bau Großengersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SCU Obersdorf/P. – SC Obersiebenbrunn, 6:2 (1:1)

88 Manuel Manojlovic 6:2

74 Thomas Neid 6:1

63 Michal Zimcik 5:1

62 Michal Zimcik 4:1

60 Ronald Reinwald 3:1

50 Michal Zimcik 2:1

38 Patrick Schillinger 1:1

6 Mario Koldas 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.