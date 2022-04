Strasshof triumphiert im Gipfeltreffen gegen Auersthal

Details Sonntag, 03. April 2022 01:11

2. Klasse Marchfeld: 150 Besucher wollten das Topspiel der 15. Runde sehen. Mit der 1:2-Niederlage gegen den ASKÖ Strasshof SV verlor der ATSV OMV Auersthal auch den Platz an der Sonne. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der ATSV Auersthal denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Auersthal war in der Vorwoche, nach der Corona-Absage in Orth / Donau, spielfrei. Strasshofs Dominik Leidner war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (34.). Ein Tor auf Seiten von Strasshof machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Ueveys Karabulut erzielte in der 52. Minute das 2:0 für die Gäste. Lirian Sejdini versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz des neuen Spitzenreiters. Doch der Ausgleich wollte den Hausherren nicht mehr gelingen. Am Ende punktete der ASKÖ Strasshof SV dreifach bei Auersthal.

Strasshof entthront Auersthal

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ATSV OMV Auersthal 31 Zähler zu Buche.

Die errungenen drei Zähler gingen für Strasshof einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des ASKÖ Strasshof SV stets gesorgt, mehr Tore als Strasshof (53) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Marchfeld. Die letzten Resultate des ASKÖ Strasshof SV konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Auersthal zum SV Gänserndorf, zeitgleich empfängt Strasshof den FC Gänserndorf-Süd.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – ASKÖ Strasshof SV, 1:2 (0:1)

57 Lirian Sejdini 1:2

52 Ueveys Karabulut 0:2

34 Dominik Leidner 0:1