Ebenthal geht gegen Obersiebenbrunn unter

Details Sonntag, 18. September 2022 00:01

2. Klasse Marchfeld: Etwa 80 Fans kamen zum Spiel der 6. Runde zwischen dem SV Ebenthal und dem SC Obersiebenbrunn. Der SC Obersiebenbrunn führte den SV Ebenthal dabei nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 vor.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Obersiebenbrunn bereits in Front. Kristian Mudry markierte in der fünften Minute die Führung. Ilija Radosevic schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (25.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Mit dem 3:0 durch Radosevic schien die Partie bereits in der 52. Minute mit dem SC Obersiebenbrunn einen sicheren Sieger zu haben. Dominik Pipp (53.), Rudolf Kolar (56.) und Mudry (60.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. Patrick Schillinger besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für Obersiebenbrunn (71.). Der SC Obersiebenbrunn überrannte Ebenthal förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Obersiebenbrunn und Ebenthal tauschen die Plätze

Die Abwehrprobleme des SV Ebenthal bleiben akut, sodass die Heimmannschaft weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff von Ebenthal herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte der SV Ebenthal den Ball im gegnerischen Tor unter. Ebenthal ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Obersiebenbrunn auf den zehnten Rang kletterte. Nur einmal ging der SC Obersiebenbrunn in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Defensivleistung des SV Ebenthal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Obersiebenbrunn offenbarte Ebenthal eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der SV Ebenthal tritt am kommenden Samstag beim SV Gänserndorf an, der SC Obersiebenbrunn empfängt am selben Tag den SC Markgrafneusiedl.

2. Klasse Marchfeld: SV Ebenthal – SC Obersiebenbrunn, 0:7 (0:2)

71 Patrick Schillinger 0:7

60 Kristian Mudry 0:6

56 Rudolf Kolar 0:5

53 Dominik Pipp 0:4

52 Ilija Radosevic 0:3

25 Ilija Radosevic 0:2

5 Kristian Mudry 0:1