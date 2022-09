Matzen verliert Spitzenspiel gegen Strasshof

Details Montag, 19. September 2022 00:57

2. Klasse Marchfeld: Rund 90 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 6. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Matzen und der ASKÖ Strasshof SV lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Mario Erben witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für Strasshof ein (19.). Geschockt zeigte sich Matzen nicht. Nur wenig später war Kyrillos Mikhaeil mit dem Ausgleich zur Stelle (20.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Das 2:1 des SC Matzen stellte Pavol Matejov sicher (55.). Milan Petkovic war es, der in der 71. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. Milos Glisic machte in der 75. Minute das 3:2 des ASKÖ Strasshof SV perfekt. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann der Gast gegen Matzen.

Strasshof dreht die Partie

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Strasshof ungeschlagen ist.

Mit diesem Sieg zog der ASKÖ Strasshof SV am SC Matzen vorbei auf Platz drei. Matzen fiel auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Freitag reist der SC Matzen zum FC Marchfelder Bank Angern, zeitgleich empfängt Strasshof den SC Marchfelder Bank Ollersdorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Matzen – ASKÖ Strasshof SV, 2:3 (1:1)

75 Milos Glisic 2:3

71 Milan Petkovic 2:2

55 Pavol Matejov 2:1

20 Kyrillos Mikhaeil 1:1

19 Mario Erben 0:1