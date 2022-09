Ebenthal verliert beim SV Gänserndorf deutlich

Details Sonntag, 25. September 2022 00:25

2. Klasse Marchfeld: Rund 60 Fans kamen in das Josef-Graf-Stadion nach Gänserndorf. Der SV Gänserndorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SV Ebenthal. Gänserndorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ebenthal einen klaren Erfolg.

Peter Reichel brachte den SV Ebenthal in der elften Minute ins Hintertreffen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SV Gänserndorf mit einer Führung in die Kabine ging. Patrick Heffermejer erhöhte für die Heimmannschaft dann nach einer guten Stunde auf 2:0 (61.). Die Gäste schöpften dann nochmal Hoffnung. Das 1:2 von Ebenthal bejubelte Michal Balaz (76.). Die Schlussminuten gehörten dann aber wieder den Heimsichen. Für das 3:1 von Gänserndorf zeichnete Jakub Lukac verantwortlich (87.). Kurz vor Schluss traf Gänserndorfs Ercan Pekgüzel (93.) zum 4:1-Endstand. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Gänserndorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Ebenthal.

Ebenthal weiterhin mit löchrigster Defensive der 2. Klasse Marchfeld

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Gänserndorf nun auf dem fünften Platz steht. In der Defensive des SV Gänserndorf griffen die Räder ineinander, sodass Gänserndorf im bisherigen Saisonverlauf erst sechsmal einen Gegentreffer einsteckte. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gänserndorf.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Ebenthal klar erkennbar, sodass bereits 33 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Der Gast bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Im Angriff des SV Ebenthal herrscht Flaute. Erst siebenmal brachte Ebenthal den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Ebenthal alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Ebenthal die fünfte Pleite am Stück.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Gänserndorf beim SC Markgrafneusiedl an, während der SV Ebenthal einen Tag zuvor den FC Gänserndorf-Süd empfängt.

2. Klasse Marchfeld: SV Gänserndorf – SV Ebenthal, 4:1 (1:0)

93 Ercan Pekguezel 4:1

87 Jakub Lukac 3:1

76 Michal Balaz 2:1

61 Patrick Heffermejer 2:0

11 Peter Reichel 1:0