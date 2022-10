Billan rettet Weikendorf einen Zähler gegen Obersiebenbrunn

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:16

2. Klasse Marchfeld: Im Spiel des SC Obersiebenbrunn gegen den ATSV Weikendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor knapp 40 Fans die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Kristian Simonovic brachte Weikendorf in der elften Minute in Front. Denis Bolf erhöhte für die Gäste auf 2:0 (27.). Die Hintermannschaft von Obersiebenbrunn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In Halbzeit zwei steigerten sich die Gastgeber. Manuel Manojlovic beförderte das Leder zum 1:2 des Heimteams in die Maschen (52.). In der 55. Minute gelang dem SC Obersiebenbrunn, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Kristian Mudry. Der Treffer zum 3:2 sicherte Obersiebenbrunn nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Manojlovic in diesem Spiel (80.). Aus der Ruhe ließ sich der ATSV Weikendorf nicht bringen. Christoph Billan erzielte wenig später den Ausgleich (82.). Weikendorf ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SC Obersiebenbrunn noch ein Unentschieden.

Nach 0:2 gelang die Steigerung

Obersiebenbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SC Obersiebenbrunn liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing.

In den letzten Partien hatte der ATSV Weikendorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Beide Mannschaften haben acht Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis. Weikendorf steht mit einer Bilanz von 15:24 auf dem achten Tabellenplatz steht – knapp vor Obersiebenbrunn (22:24 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der SC Obersiebenbrunn zum FC Marchfelder Bank Angern, zeitgleich empfängt der ATSV Weikendorf den SV Gänserndorf.

2. Klasse Marchfeld: SC Obersiebenbrunn – ATSV Weikendorf, 3:3 (0:2)

82 Christoph Billan 3:3

80 Manuel Manojlovic 3:2

55 Kristian Mudry 2:2

52 Manuel Manojlovic 1:2

27 Denis Bolf 0:2

11 Kristian Simonovic 0:1