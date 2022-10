Gänserndorf-Süd liest Engelhartstetten die Leviten

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:02

2. Klasse Marchfeld: Der SC Engelhartstetten hat den Start ins neue Fußballjahr nach zehn Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor etwa 30 Besuchern eine 0:6-Niederlage gegen den FC Gänserndorf-Süd verdaut werden. An der Favoritenstellung ließ Gänserndorf-Süd keine Zweifel aufkommen und trug gegen Engelhartstetten einen Sieg davon.

Lukas Demetrovic stellte die Weichen für Gänserndorf Süd auf Sieg, als er in Minute zehn mit dem 1:0 zur Stelle war. Safak Sisman erhöhte für die Gäste auf 2:0 (19.). Mit dem 3:0 durch David Kysela schien die Partie bereits in der 22. Minute mit dem FC Gänserndorf-Süd einen sicheren Sieger zu haben. Der SC Engelhartstetten ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Gänserndorf-Süd. Den Vorsprung von Gänserndorf Süd ließ Michal Janik in der 53. Minute anwachsen. Zeljko Grbic legte in der 54. Minute zum 5:0 für den FC Gänserndorf-Süd nach. Kysela gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gänserndorf-Süd (81.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Gänserndorf Süd einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Zehn Niederlagen in Serie

Mit 41 Gegentreffern hat Engelhartstetten schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 4,1 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen den FC Gänserndorf-Süd steht der SC Engelhartstetten mit dem Rücken zur Wand. Engelhartstetten muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Marchfeld markierte weniger Treffer als die Heimmannschaft.

Bei Gänserndorf-Süd präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Für Gänserndorf Süd ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat der FC Gänserndorf-Süd momentan auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Gänserndorf-Süd ungeschlagen ist.

Am kommenden Samstag tritt der SC Engelhartstetten beim ASKÖ Strasshof SV an, während Gänserndorf Süd einen Tag später den ATSV Weikendorf empfängt.

2. Klasse Marchfeld: SC Engelhartstetten – FC Gänserndorf-Süd, 0:6 (0:3)

81 David Kysela 0:6

54 Zeljko Grbic 0:5

53 Michal Janik 0:4

22 David Kysela 0:3

19 Safak Sisman 0:2

10 Lukas Demetrovic 0:1