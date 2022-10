Auersthal besiegt Matzen im Spitzenspiel deutlich

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:41

2. Klasse Marchfeld: Mit dem ATSV OMV Auersthal und dem SC Matzen trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien der ATSV Auersthal aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende vor etwa 130 Besuchern eine 1:4-Niederlage stand. Auersthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Matzen einen klaren Erfolg.

Die Heimelf begann stark. Vor 130 Zuschauern war Tunahan Bagirtlak mit der Führung zur Stelle (3.). Durch ein Eigentor von Thomas Stockinger verbesserte der ATSV OMV Auersthal den Spielstand auf 2:0 für sich (29.). Mit dem Elfmeter zum 3:0 von Andreas Helm für das Heimteam war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Nach dem souveränen Auftreten des Tabellenprimus überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In der 58. Minute legte Bagirtlak zum 4:0 zugunsten des ATSV Auersthal nach. In der Schlussphase gelang Dejan Jelic per Elfmeter noch der Ehrentreffer für den SC Matzen (79.). Letzten Endes ging Auersthal im Duell mit Matzen als Sieger hervor.

Auersthal übernimmt vorerst die Pole Position

Die errungenen drei Zähler gingen für den ATSV OMV Auersthal einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer den ATSV Auersthal besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte Auersthal. Der ATSV OMV Auersthal ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sieben Siege und ein Unentschieden. Der ATSV Auersthal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Trotz der Niederlage fiel der SC Matzen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Matzen derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ der SC Matzen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am Samstag empfängt Auersthal den SC Breitensee. Matzen hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 22.10.2022 gegen Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SC Matzen, 4:1 (3:0)

79 Dejan Jelic 4:1

58 Tunahan Bagirtlak 4:0

36 Andreas Helm 3:0

29 Eigentor durch Thomas Stockinger 2:0

3 Tunahan Bagirtlak 1:0