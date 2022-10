ATSV Auersthal fixiert gegen Gänserndorf den Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:43

2. Klasse Marchfeld: Etwa 100 Besucher kamen am Samstag nach Auersthal. Der ATSV Auersthal setzte sich standesgemäß gegen Gänserndorf mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Auersthal keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Gänserndorf einen Sieg davon.

Bogdan Alin Dolan brachte den ATSV OMV Auersthal in der vierten Minute nach vorn. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Und wieder erwischten die Hausherren einen Blitzstart. In der 47. Minute erhöhte Tunahan Bagirtlak auf 2:0 für den ATSV Auersthal. Dolan legte in der 82. Minute zum 3:0 für die Heimmannschaft nach. Simon Pammer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Spitzenreiter (88.). Letztlich feierte Auersthal gegen Gänserndorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Auersthal behält die Pole Position für die Rückrunde

Der ATSV OMV Auersthal konnte sich gegen den SV Gänserndorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur sieben Gegentoren hat der ATSV Auersthal die beste Defensive der 2. Klasse Marchfeld. Auersthal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Gänserndorf führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Mit erst 17 erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf.

Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich der ATSV OMV Auersthal voll in der Spur. Die Formkurve des SV Gänserndorf dagegen zeigt nach unten.

Der ATSV Auersthal stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim FC Gänserndorf-Süd vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gänserndorf den SC Breitensee.

2. Klasse Marchfeld: ATSV OMV Auersthal – SV Gänserndorf, 4:0 (2:0)

88 Simon Pammer 4:0

82 Bogdan Alin Dolan 3:0

47 Tunahan Bagirtlak 2:0

4 Bogdan Alin Dolan 1:0