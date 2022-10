Markgrafneusiedl seit sechs Spielen ohne Pleite – Krise des SC Ollersdorf geht weiter

Details Montag, 24. Oktober 2022 00:16

2. Klasse Marchfeld: 65 Besucher kamen an die Julius-Mitsch-Sportanlage nach Ollersdorf. Am Sonntag begrüßte der SC Ollersdorf Markgrafneusiedl. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten der Gäste aus. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Markgrafneusiedl löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Der Favorit jubelte zuerst. Berkan Tan brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Markgrafneusiedl über die Linie (22.). Zeljko Zlatar war es, der in der 35. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Gehäuse des SC Markgrafneusiedl unterbrachte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Ollersdorfs Phillip Kölch witterte kurz nach der Pause seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (46.). Tan schockte den Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Markgrafneusiedl (68./75., Freistoß). Das 4:2 durch Florian Köllner ließ den SC Markgrafneusiedl zum vierten Mal im Match jubeln (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Markgrafneusiedl den SC Marchfelder Bank Ollersdorf 4:2.

Tan-Dreierpack bringt drei Punkte

Der SC Ollersdorf bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Ollersdorf alles andere als positiv.

Nach dem klaren Erfolg über den SC Marchfelder Bank Ollersdorf festigt der SC Markgrafneusiedl den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht Markgrafneusiedl in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit des SC Markgrafneusiedl ist weiter von Erfolg gekrönt. Markgrafneusiedl verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Die Misere des SC Ollersdorf hält an. Insgesamt kassierte Ollersdorf nun schon sechs Niederlagen am Stück. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Markgrafneusiedl ungeschlagen ist.

Der SC Marchfelder Bank Ollersdorf tritt am Sonntag beim SC Engelhartstetten an. Markgrafneusiedl tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 05.11.2022, beim SV Ebenthal an.

2. Klasse Marchfeld: SC Marchfelder Bank Ollersdorf – SC Markgrafneusiedl, 2:4 (1:1)

90 Florian Koellner 2:4

75 Berkan Tan 2:3

68 Berkan Tan 2:2

46 Phillip Koelch 2:1

35 Zeljko Zlatar 1:1

22 Berkan Tan 0:1