Ollersdorfs Pelikan und Zlatar düpieren Engelhartstetten

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:18

2. Klasse Marchfeld: Engelhartstetten hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwölf Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste vor 30 Fans eine 1:6-Niederlage gegen den SC Ollersdorf verdaut werden. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Marchfelder Bank Ollersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Das Spiel begann mit einer Überraschung. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Adrian Musinsky sein Team aus Engelhartstetten in der achten Minute. Andrej Pelikan versenkte den Ball in der 37. Minute im Netz des SC Engelhartstetten. Dann musste Stefan Jank (Engelhartstetten) mit Gelb-Roter Karte (38.) vom Platz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zeljko Zlatar brachte Engelhartstetten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 50. und 58. Minute vollstreckte. Pelikan (62./75.) und Zlatar (64.) erhöhten den Spielstand auf 6:1. Der Unparteiische beendete das Spiel und damit schlug Ollersdorf den SC Engelhartstetten auswärts mit 6:1.

Befreiungsschlag für Ollersdorf

Engelhartstetten bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Marchfeld. Der Tabellenletzte ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 55 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Im Klassement machte der SC Marchfelder Bank Ollersdorf einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SC Ollersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Der SC Engelhartstetten verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 26.03.2023 beim SV Ebenthal wieder gefordert. Für Ollersdorf geht es am Sonntag zu Hause gegen den ATSV Weikendorf weiter.

2. Klasse Marchfeld: SC Engelhartstetten – SC Marchfelder Bank Ollersdorf, 1:6 (1:1)

75 Andrej Pelikan 1:6

64 Zeljko Zlatar 1:5

62 Andrej Pelikan 1:4

58 Zeljko Zlatar 1:3

50 Zeljko Zlatar 1:2

37 Andrej Pelikan 1:1

8 Adrian Musinsky 1:0