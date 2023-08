Nach 0:1: Großschweinbarth überrollt Ebenthal

Details Montag, 28. August 2023 00:02

2. Klasse Marchfeld: Vor rund 100 Zuschauern kam es am Sonntagnachmittag zum Duell des SV Großschweinbarth mit dem SV Ebenthal. Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für Ebenthal vom Auswärtsmatch bei Großschweinbarth in Richtung Heimat.

Den besseren Start erwischten die Gäste aus Ebenthal. Für den Führungstreffer des SV Ebenthal zeichnete Vladimir Girman verantwortlich (15.). Doch die Heimelf antwortete eine Viertelstunde später gleich mit vier Treffern. Pavol Uhrinec war es, der in der 27. Minute das Spielgerät im Tor des Gasts unterbrachte und zum 1:1 traf. Adrian Kral stellte die Weichen für Großschweinbarth auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Rene Stejskal schoss die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber über die Linie (35.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Kral seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Der dominante Vortrag des SV Großschweinbarth im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Dreierpack von Kral

Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Kral bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (70.). Letztlich kam Großschweinbarth gegen Ebenthal zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Großschw. auf den fünften Rang kletterte.

Der SV Ebenthal bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte der SV Ebenthal bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Während der SV Großschweinbarth am Freitag, den 01.09.2023 (19:30 Uhr) beim SC Hohenruppersdorf gastiert, steht für Ebenthal einen Tag später (16:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SC Markgrafneusiedl auf der Agenda.

2. Klasse Marchfeld: SV Großschweinbarth – SV Ebenthal, 5:1 (4:1)

70 Adrian Kral 5:1

40 Adrian Kral 4:1

35 Rene Stejskal 3:1

33 Adrian Kral 2:1

27 Pavol Uhrinec 1:1

15 Vladimir Girman 0:1

