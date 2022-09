Laxenburg gewinnt knapp gegen Münchendorf und klettert hoch

Details Montag, 26. September 2022 00:44

2. Klasse Ost-Mitte: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der FC Laxenburg vor etwa 100 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Münchendorf für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Nach einer knappen Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Schneider sein Team in der 14. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SCM einen knappen Vorsprung herausgespielt. Kurz nach der Pause schlugen die Gastgeber aber zurück. Die Gäste mussten den Treffer von Rafael Buchart zum 1:1 hinnehmen (49.). Laxenburg drehte dann sogar das Spiel. Oliver Okelmann brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Laxenburg über die Linie (67.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Münchendorf.

Laxenburg rückt ins Tabellenmittelfeld vor

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der FC Laxenburg liegt nun auf Platz neun.

Trotz der Niederlage belegt der SCM weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft des SC Münchendorf steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 23 Gegentore kassierte der SCM im Laufe der bisherigen Saison. Die Lage des SC Münchendorf bleibt angespannt. Gegen Laxenburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des SCM. Nach der Niederlage gegen den FC Laxenburg ist der SC Münchendorf aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SCM bei.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Laxenburg beim SC Moosbrunn an, während der SC Münchendorf zwei Tage zuvor die Reserve des ASK Ebreichsdorf empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: FC Laxenburg – SC Münchendorf, 2:1 (0:1)

67 Oliver Okelmann 2:1

49 Rafael Buchart 1:1

14 Daniel Schneider 0:1