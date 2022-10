Ebreichsdorf II liest Münchendorf die Leviten

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:54

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Münchendorf empfing am Freitagabend die Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf. Die Reserve des ASK Ebreichsdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:1-Erfolg davon.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Laszlo Somlyo traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Amel Sistek schnürte einen Doppelpack (22./26.), sodass Ebreichsdorf II fortan mit 3:0 führte. Für die Vorentscheidung waren Christopher Dvorak (29.) und Lorenz Keinrath (30.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Andreas Bohmann nutzte die Chance für den SC Münchendorf und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:5 ins Netz. Der dominante Vortrag des ASK Ebreichsdorf II im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Ebreichsdorf II im Torrausch

Alen Catic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für Ebreichsdorf II (61.). Ebreichsdorf II ließ den Vorsprung in der 66. Minute durch einen Treffer von Emir Han Özdemir anwachsen. Nach 71 Minuten erhöhte Özdemir auf 8:1. Somlyo gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASK Ebreichsdorf II (88.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Ebreichsdorf II einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Für den Münchendorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit 32 Toren fingen sich die Gastgeber die meisten Gegentore in der 2. Klasse Ost-Mitte ein. Der SC Münchendorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Die Angriffsreihe des ASK Ebreichsdorf II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 28 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Ebreichsdorf II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des Münchendorf. Nach der Niederlage gegen den ASK Ebreichsdorf II ist der SC Münchendorf aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Mit diesem Sieg zog Ebreichsdorf II am Münchendorf vorbei auf Platz sechs. Der SC Münchendorf fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt der Münchendorf bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl an, während der ASK Ebreichsdorf II einen Tag später den SC Moosbrunn empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – ASK Ebreichsdorf II, 1:9 (1:5)

88 Laszlo Somlyo 1:9

71 Emir Han Oezdemir 1:8

66 Emir Han Oezdemir 1:7

61 Alen Catic 1:6

38 Andreas Bohmann 1:5

30 Lorenz Keinrath 0:5

29 Christopher Dvorak 0:4

26 Amel Sistek 0:3

22 Amel Sistek 0:2

5 Laszlo Somlyo 0:1