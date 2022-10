Eichkogel verlängert Negativserie bei Ebergassing

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:05

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 45 Zuschauer kamen nach Ebergassing um sich das Spiel gegen Eichkogel anzusehen. Der ASK Eichkogel errang am Samstag einen 4:2-Sieg über Ebergassing. Pflichtgemäß strich Eichkogel gegen den SC Ebergassing drei Zähler ein.

Eine Viertelstunde konnten beide Mannschaften hinten die Null halten. Der ASK Eichkogel ging durch Richard Neubauer in der 14. Minute in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Ebergassing, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich durch Hakan Özsöz parat hatte (17.). Das 2:1 des ASK Eichkogel stellte Kevin Seidl sicher (22.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Phillip Mayer seine Chance und schoss das 2:2 (45.) für den SC Ebergassing. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Eigentor als Nackenschlag

In der 58. Minute lenkte Sebastian Schulak den Ball zugunsten von Eichkogel ins eigene Netz. Kurz vor Ultimo war noch Thomas Geosits zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor des Gasts verantwortlich (81.). Dominik Schulak (Ebergassing) sah nach 89 Minuten wegen Kritik die Gelb-Rote Karte. Am Schluss gewann der ASK Eichkogel gegen Ebergassing.

Der SC Ebergassing bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gastgeber alles andere als positiv. Seit sechs Spielen wartet Ebergassing schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nach dem klaren Erfolg über den SC Ebergassing festigt der ASK Eichkogel den dritten Tabellenplatz. Eichkogel präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 28 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASK Eichkogel. Die bisherige Spielzeit des ASK Eichkogel ist weiter von Erfolg gekrönt. Eichkogel verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für den ASK Eichkogel, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Ebergassing im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der ASK Eichkogel kassierte insgesamt gerade einmal 1,38 Gegentreffer pro Begegnung.

Am nächsten Samstag reist der SC Ebergassing zum SC Achau, zeitgleich empfängt Eichkogel die Zweitvertretung des SC Brunn/Geb.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Ebergassing – ASK Eichkogel, 2:4 (2:2)

81 Thomas Geosits 2:4

58 Eigentor durch Sebastian Schulak 2:3

45 Phillip Mayer 2:2

22 Kevin Seidl 1:2

17 Hakan Oezsoez 1:1

14 Richard Neubauer 0:1