Münchendorf mit Pleite gegen Mitterndorf

2. Klasse Ost-Mitte: Etwas mehr als 70 Besucher kamen zu diesem Spiel der 10. Runde. Gegen Mitterndorf holte sich der SC Münchendorf eine 2:6-Schlappe ab. Der SV Mitterndorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Lukas Hainzl glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gast (10./25.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Nico Kusch einen weiteren Treffer für Mitterndorf und erhöhte auf 3:0. Der tonangebende Stil des SV Mitterndorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Für den nächsten Erfolgsmoment von Mitterndorf sorgte Hainzl (48.), ehe Benedikt Weber das 5:0 markierte (60.). Dann trafen auch die Gastgeber. Der SV Mitterndorf musste den Treffer von Patrick Goge zum 1:5 hinnehmen (61.). Jakob Schweinberger schoss die Kugel zum 2:5 für den Münchendorf über die Linie (88.). Kurz darauf traf Andin Ajvazaj in der Nachspielzeit für Mitterndorf (91.). Zum Schluss feierte der SV Mitterndorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Münchendorf.

Hainzl-Dreierpack

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Münchendorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 45 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Ost-Mitte. Das Heimteam musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Münchendorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation des Münchendorf ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Mitterndorf handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein.

Der SV Mitterndorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Nach der klaren Niederlage gegen Mitterndorf ist der SC Münchendorf weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Der SV Mitterndorf setzte sich mit diesem Sieg vom Münchendorf ab und belegt nun mit 13 Punkten den neunten Rang, während der SC Münchendorf weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Der Münchendorf stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) beim ASK Eichkogel vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Mitterndorf den SC Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – SV Mitterndorf, 2:6 (0:3)

91 Andin Ajvazaj 2:6

88 Jakob Schweinberger 2:5

61 Patrick Goge 1:5

60 Benedikt Weber 0:5

48 Lukas Hainzl 0:4

43 Nico Kusch 0:3

25 Lukas Hainzl 0:2

10 Lukas Hainzl 0:1