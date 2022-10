Mödling mit Triumph über Laxenburg

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:38

2. Klasse Ost-Mitte: Vor etwa 90 Zuschauern trafen der FC Laxenburg und der VfB Mödling aufeinander. Mit 1:2 verlor Laxenburg am vergangenen Samstag zu Hause gegen den VfB Mödling. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Mödling beugen mussten.

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Badri Hassan traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Der VfB Mödling baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Oliver Okelmann beförderte den Ball in der elften Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Mödling auf 2:0. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des VfB Mödling in die Kabine. Patrick Freis war es, der in der 52. Minute den Ball vom Elfmeterpunkt aus im Gehäuse von Mödling unterbrachte. Obwohl dem VfB Mödling nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC Laxenburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Zweiter Saisonsieg für Mödling

Laxenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Lage des FC Laxenburg bleibt angespannt. Gegen Mödling musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für den VfB Mödling ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mödling beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Auch wenn der VfB Mödling mit fünf Niederlagen seltener verlor, steht Laxenburg mit 15 Punkten auf Platz acht und damit vor Mödling.

Während der FC Laxenburg am kommenden Samstag die Reserve des ASK Ebreichsdorf empfängt, bekommt es der VfB Mödling am selben Tag mit der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. zu tun.

2. Klasse Ost-Mitte: FC Laxenburg – VfB Mödling, 1:2 (0:2)

52 Patrick Freis 1:2

11 Eigentor durch Oliver Okelmann 0:2

5 Badri Hassan 0:1