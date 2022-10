Achau hat mit dem SC Münchendorf keine Mühe

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:06

2. Klasse Ost-Mitte: Achau führte den Münchendorf vor rund 90 Besuchern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Christoph Tesch brachte den SC Achau in der 31. Minute nach vorn. Stefan Wagner war es, der in der 36. Minute den Ball im Gehäuse des SC Münchendorf unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Das 3:0 für Achau stellte wieder Tesch sicher. In der 39. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Nico Schneider das 4:0 nach (44.). Der SC Achau gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Eigentlich war der Münchendorf schon geschlagen, als Tesch das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (66.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Achau einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Tesch mit Dreierpack der Mann des Abends

Der SC Münchendorf stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Ost-Mitte und hat bereits 60 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Achau gerät der Münchendorf immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Münchendorf alles andere als positiv.

Achau ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saison des SC Achau verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Achau nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Der Münchendorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der SC Achau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am nächsten Samstag reist der SC Münchendorf zum SC Ebergassing, zeitgleich empfängt Achau den SC Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – SC Achau, 0:5 (0:4)

66 Christoph Tesch 0:5

44 Nico Schneider 0:4

39 Christoph Tesch 0:3

36 Stefan Wagner 0:2

31 Christoph Tesch 0:1