SC Hof/L. beendet gegen Haslau die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 17. März 2024 06:38

2. Klasse Ost: Der SC Hof am Leithaberge kam am Samstag vor rund 150 Zuschauern zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Haslau/Ma. E. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Hof/L. die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der SC Haslau das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nico Rambacher brachte Haslau in der 47. Minute ins Hintertreffen. Hof/L. erzielte in der 63. Minute das 2:0 durch Filip Zamecnik. Einige Minuten später verkürzte der SC Haslau/Ma. E. auf 1:2 (79.) durch einen Treffer von Nicolas Grünfeld. Der Gast geriet deutlicher in Rückstand, als Manuel Hanyka auf 3:1 erhöhte (86.). Am Schluss gewann der SC Hof/L. gegen den SC Haslau.

Hof feiert zweiten Saisonerfolg

Hof/L. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem elften Platz. Der SC Hof am Leithaberge bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der SC Hof/L. endlich wieder einmal drei Punkte.

Haslau führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Angriff ist beim SC Haslau/Ma. E. die Problemzone. Nur 19 Treffer erzielte der SC Haslau bislang. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Haslau momentan auf dem Konto. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist der SC Haslau/Ma. E. weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Hof/L. war am Ende kein Kraut gewachsen.

In zwei Wochen trifft der SC Hof am Leithaberge auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 31.03.2024 beim SV Prellenkirchen antritt. Am Samstag empfängt der SC Haslau Pr.kirchen.

2. Klasse Ost: SC Hof am Leithaberge – SC Haslau/Ma. E, 3:1 (0:0)

86 Manuel Hanyka 3:1

79 Nicolas Gruenfeld 2:1

63 Filip Zamecnik 2:0

47 Nico Rambacher 1:0

