Sihelsky trifft dreifach: Prellenkirchen deklassiert Sarasdorf

Sonntag, 22. August 2021

2. Klasse Ost: Rund 80 Zuschauer kamen am zweiten Spieltag nach Sarasdorf zum Spiel gegen Prellenkirchen. Der Sarasdorf/T. SC hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:6-Niederlage verdaut werden.

Prellenkirchen übernahm von Beginn an das Kommando im Spiel, doch in der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Der SV Prellenkirchen ging durch einen herrlichen Distanzschuss von Andrej Krajcir in der 20. Minute in Führung. Milan Sihelsky erhöhte für den Tabellenführer vom Elfmeterpunkt aus auf 2:0 (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Sihelsky trifft dreifach

Patrik Redler vollendete zum dritten Tagestreffer in der 64. Spielminute und sorgte für eine deutliche 3:0-Führung. Rene Dietrich schraubte das Ergebnis in der 69. Minute mit dem 4:0 für Prellenkirchen in die Höhe. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem zweiten Tor (75.) markierte Sihelsky wenig später seinen dritten Treffer (80.). Der SV Prellenkirchen überrannte Sarasdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Null Punkte weist das Habenkonto des Sarasdorf/T. SC nach zwei Spieltagen auf.

In den beiden ersten Spielen holte Prellenkirchen das punkte-Maximum und steht auf Rang eins.

2. Klasse Ost: Sarasdorf/T. SC – SV Prellenkirchen, 0:6 (0:2)

20 Andrej Krajcir 0:1

32 Milan Sihelsky 0:2

64 Patrik Redler 0:3

69 Rene Dietrich 0:4

75 Milan Sihelsky 0:5

80 Milan Sihelsky 0:6

