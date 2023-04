Hundsheim verliert Spitzenspiel bei Höflein

Details Montag, 17. April 2023 00:20

2. Klasse Ost: Erfolglos ging der Auswärtstermin des SV Hundsheim bei Höflein über die Bühne. Hundsheim verlor das Match vor rund 140 Zuschauern mit 0:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war 2:1 für den SV Hundsheim ausgegangen.

Nach 16 Minuten hatten die Gäste ihre erste Topchance im Spiel, konnten diese aber nicht nutzen. Florin Sebastian Veresteanu war in der ersten Halbzeit der gefährlichste Akteur. Rudolf Skrobak vergab nach einer halben Stunde per Kopf die Führung für Höflein. In den ersten 45 Minuten gab es in diesem Spitzenspiel keine Tore zu sehen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach 55 Minuten fanden die Gäste eine Doppelchance vor, doch das Tor wollte nicht fallen. Die Heimischen durften dann aber doch noch jubeln. Handelfmeter - Mario Marko brach für den SC Höflein den Bann und markierte in der 69. Minute per Strafstoß die Führung. In den 90 Minuten war der Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Hundsheim und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.

Knapper Erfolg im Topspiel

Die Verteidigung von Höflein wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 16-mal bezwungen. Die Saisonbilanz des SC Höflein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und zwei Unentschieden büßte Höflein lediglich drei Niederlagen ein. Der SC Höflein erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Die gute Bilanz des SV Hundsheim hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher zehn Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Hundsheim baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Höflein setzte sich mit diesem Sieg vom SV Hundsheim ab und nimmt nun mit 38 Punkten den zweiten Rang ein, während Hundsheim weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den SC Höflein ist der ASV Petronell (Samstag, 15:30 Uhr). Der SV Hundsheim misst sich am selben Tag mit dem SC Edelstal (16:30 Uhr).

2. Klasse Ost: SC Höflein – SV Hundsheim, 1:0 (0:0)

69 Mario Marko 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei