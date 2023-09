UFC Gaubitsch besiegt den UFC Hanfthal deutlich

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 110 Besucher kamen am Samstag nach Gaubitsch. Der UFC Gaubitsch zog dem UFC Hanfthal das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der UFC Gaubitsch wurde der Favoritenrolle gerecht.

Doppelschlag! Hanfthal geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Krystof Petrasek das schnelle 1:0 für Gaubitsch erzielte. Bereits in der elften Minute erhöhte Petr Fojtik den Vorsprung des UFC Gaubitsch. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Petraseks Doppelpack als Vorentscheidung

Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Petrasek bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Pavel Valent legte in der 49. Minute zum 4:0 für den UFC Gaubitsch nach. Lukas Prukl besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Gaubitsch (84.). Letztlich feierte der UFC Gaubitsch gegen den UFC Hanfthal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der UFC Gaubitsch bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Wer Gaubitsch besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst vier Gegentreffer kassierte der UFC Gaubitsch. Der UFC Gaubitsch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Die Abwehrprobleme von Hanfthal bleiben akut, sodass der UFC Hanfthal weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive von Hanfthal strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der UFC Hanfthal bis jetzt erst sieben Treffer erzielte. Die Lage des UFC Hanfthal bleibt angespannt. Gegen den UFC Gaubitsch musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag trifft Gaubitsch auf den USV Leitzersdorf, Hanfthal spielt tags darauf gegen den UFC Wildendürnbach.

2. Klasse Pulkautal: UFC Gaubitsch – UFC Hanfthal, 5:0 (2:0)

84 Lukas Prukl 5:0

49 Pavel Valent 4:0

46 Krystof Petrasek 3:0

11 Petr Fojtik 2:0

10 Krystof Petrasek 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.