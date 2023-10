Tore am laufenden Band für Leitzersdorf gegen Hanfthal

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 50 Besucher kamen zu diesem Spiel der 7. Runde. Leitzersdorf erteilte Hanfthal eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den USV Leitzersdorf. Die Überraschung blieb aus: Gegen Leitzersdorf kassierte der UFC Hanfthal eine deutliche Niederlage.

Ein Doppelpack brachte den USV Leitzersdorf in eine komfortable Position: Georg Reich war gleich zweimal zur Stelle (10./29.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dominik Haselmayr in der 30. Minute. Hanfthal rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Doppelschlag macht den Deckel drauf

Kurz nach der Pause kam nochmal leise Hoffnung bei den Gästen auf. In der 49. Minute brachte Vaclav Pechal das Netz für die Gäste zum Zappeln. Für das 4:1 sorgte die Heimmannschaft in Minute 61. Der fünfte Streich des Tabellenprimus war Bernhard Redl vorbehalten (63.). Am Ende fuhr Leitzersdorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der USV Leitzersdorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den UFC Hanfthal in Grund und Boden spielte.

Die errungenen drei Zähler gingen für den USV Leitzersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. In der Defensive von Leitzersdorf griffen die Räder ineinander, sodass der USV Leitzersdorf im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. Der USV Leitzersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Leitzersdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

27 Gegentreffer hat Hanfthal mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Pulkautal. In der Defensivabteilung des UFC Hanfthal knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Ausbeute der Offensive ist bei Hanfthal verbesserungswürdig, was man an den erst neun geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Während der USV Leitzersdorf am kommenden Samstag den SV Manhartsberg empfängt, bekommt es Hanfthal am selben Tag mit dem USC Fallbach zu tun.

2. Klasse Pulkautal: USV Leitzersdorf – UFC Hanfthal, 6:1 (3:0)

85 Michael Oeller 6:1

63 Bernhard Redl 5:1

61 Michael Oeller 4:1

49 Vaclav Pechal 3:1

30 Dominik Haselmayr 3:0

29 Georg Reich 2:0

10 Georg Reich 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.