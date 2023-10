Doppelpack von Siml reicht Hanfthal gegen Fallbach nicht

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Etwa 70 Besucher wurden am Samstag in Hanfthal gezählt. Im Spiel des UFC Hanfthal gegen den USC Fallbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Fallbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Nach einer guten Viertelstunde war das Abtasten der beiden Teams vorbei. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Siml sein Team des UFC Hanfthal in der 16. Minute. Der USC Fallbach glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Hanfthal in die Kabinen.

Schneller Ausgleich nach der Pause

Kurz nach Wiederbeginn hatten die Gäste die Antwort parat. Für das 1:1 von Fallbach zeichnete Manuel Prokesch verantwortlich (47.). Tomas Prokes stellte die Weichen für den USC Fallbach auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Wer glaubte, der UFC Hanfthal sei geschockt, irrte. Siml machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich per Strafstoß perfekt (59.). Doch die Gäste hatten noch einen Pfeil im Köcher. Christian Schodl brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Fallbach über die Linie (71.). Am Schluss schlug der USC Fallbach Hanfthal mit 3:2.

Mit 30 Gegentreffern ist der UFC Hanfthal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. In der Defensivabteilung des Heimteams knirscht es gewaltig, weshalb Hanfthal weiter im Schlamassel steckt. In dieser Saison sammelte Hanfthal bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte des UFC Hanfthal waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Fallbach klettert nach dem Sieg auf Platz fünf.

Nächster Prüfstein für Hanfthal ist der SV Manhartsberg (Samstag, 15:30 Uhr). Fallbach misst sich am selben Tag mit dem SC Guntersdorf (19:00 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: UFC Hanfthal – USC Fallbach, 2:3 (1:0)

71 Christian Schodl 2:3

59 Dominik Siml 2:2

55 Tomas Prokes 1:2

47 Manuel Prokesch 1:1

16 Dominik Siml 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.