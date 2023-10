Röschitz / Sitzendorf glückt gegen Pulkau nur der Ehrentreffer

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Die Röschitz / Sitzendorf kam am Sonntag vor rund 100 Besuchern gegen Pulkau mit 1:6 unter die Räder. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der SV Pulkau wusste zu überraschen.

Juraj Zaturecky brachte Röschitz / Sitzendorf in der 23. Minute ins Hintertreffen. Mario Mattes beförderte noch vor der Pause das Leder zum 2:0 von Pulkau über die Linie (39.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine.

Pulkau dreht nach der Pause auf

Mit dem 3:0 von Zaturecky war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Pulkaus Gerhard Schön baute den Vorsprung in der 49. Minute auf 4:0 aus. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Mattes bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (64.). Thomas Winter erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für die SG Röschitz / Sitzendorf. Letztlich kam der SV Pulkau gegen die Gäste zu einem verdienten 6:1-Sieg.

Pulkau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für den SV Pulkau Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Pulkau kletterte auf Rang neun.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Pulkau – die Röschitz / Sitzendorf bleibt weiter unten drin. Röschitz / Sitzendorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte die SG Röschitz / Sitzendorf bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Die Not der Röschitz / Sitzendorf wird immer größer. Gegen Pulkau verlor Röschitz / Sitzendorf bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Nächster Prüfstein für den SV Pulkau ist der USV Nappersdorf (Sonntag, 16:00 Uhr). Die SG Röschitz / Sitzendorf misst sich am selben Tag mit dem UFC Gaubitsch (16:30 Uhr).

2. Klasse Pulkautal: SV Pulkau – SG Röschitz / Sitzendorf, 6:1 (2:0)

70 Thomas Winter 6:1

69 Krystof Blokes 6:0

64 Mario Mattes 5:0

49 Gerhard Schoen 4:0

48 Juraj Zaturecky 3:0

39 Mario Mattes 2:0

23 Juraj Zaturecky 1:0

