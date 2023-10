Trefferreiches Remis zwischen Manhartsberg und Hanfthal

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Pulkautal: Im Spiel von Manhartsberg gegen Hanfthal gab es vor rund 50 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der UFC Hanfthal vom Favoriten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Adis Barucija markierte in der ersten Minute die Führung. Jan Nespesny witterte seine Chance und schoss den Ball vom Elfmeterpunkt aus zum 1:1 für den SV Manhartsberg ein (15.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Hanfthal nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Barucija in diesem Spiel (26.). Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Drei Elfer und acht Tore

Wieder ein Penalty für die Gastgeber! Nespesny versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz des UFC Hanfthal. Doch nun gab es auch Elfmeter für die Gäste. Barucija brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Hanfthal über die Linie (59.). Manhartsberg zeigte sich unbeeindruckt und so drehten David Kriz (76.) und Nespesny (86.) mit ihren Treffern das Spiel. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Jaroslav Podola mit seinem Treffer aus der 89. Minute verantwortlich. Letztlich gingen der SV Manhartsberg und der UFC Hanfthal mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Manhartsberg liegt nun auf Platz sieben. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Der SV Manhartsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Hanfthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte den UFC Hanfthal in der Tabelle voran. Hanfthal liegt nun auf Rang neun. Mit 34 Toren fing sich der UFC Hanfthal die meisten Gegentore in der 2. Klasse Pulkautal ein. Zwei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Hanfthal derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem UFC Hanfthal auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Während Manhartsberg am kommenden Samstag die SU Grabern empfängt, bekommt es Hanfthal am selben Tag mit dem SC Guntersdorf zu tun.

2. Klasse Pulkautal: SV Manhartsberg – UFC Hanfthal, 4:4 (1:2)

89 Jaroslav Podola 4:4

86 Jan Nespesny 4:3

76 David Kriz 3:3

59 Adis Barucija 2:3

51 Jan Nespesny 2:2

26 Adis Barucija 1:2

15 Jan Nespesny 1:1

1 Adis Barucija 0:1

